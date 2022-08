Punteggio Arsenal vs Leicester City: Gabriel Jesus si scatena con due gol e due assist quando vincono i Gunners

I tempi stanno cambiando in cima alla Arsenale attacco. Gabriele Gesù ha fatto il suo debutto in Premier League con l’Arsenal all’Etihad con stile, contribuendo a tutti e quattro i gol dell’Arsenal ottenendo una vittoria per 4-2 su Leicester City. Granit Xhaka, Gabriele Martinellie Gesù contribuito al gol in una giornata in cui Mikel Arteta prenderà il buono insieme alle oscillazioni difensive, soprattutto quando il risultato finale è di tre punti.

Mostra la crescita nel gioco di Gesù che ora è un punto focale nell’attacco invece di essere uno dei tanti ingranaggi nella Manchester City macchina e che finora ha preso la pressione e ha corso con essa. Nella partita di apertura contro Palazzo di cristallo, è stata la pressione difensiva di Gesù a brillare, bloccando le corsie di sorpasso e permettendo al resto dell’attacco dell’Arsenal di fluire intorno a lui. Ma contro una squadra di Leicester che ha cercato di attaccare l’Arsenal, Jesus è stato in grado di portare loro la partita.

La sua apertura è stata una cosa di bellezza e se questo è un segno che Gesù ora può raggiungere almeno il livello dei suoi obiettivi attesi, è uno spettacolo spaventoso. Jesus ha concluso con più gol di xG una volta al Manchester City, la campagna di Premier League 2020-21 dove ha concluso con nove gol e un xG di 8,72. Nonostante sia un marcatore efficace per il City, ogni due stagioni ha effettivamente segnato meno gol di quanto il suo xG potrebbe suggerire che avrebbe “dovuto”.

Lo scoop Danny Ward è stato un finale piuttosto sfacciato e Gesù non avrebbe aspettato molto prima di ottenere il suo secondo gol. L’Arsenal è diventata una delle squadre più forti del campionato dai calci d’angolo e anche se la palla è arrivata dalla testa di un difensore del Leicester, Jesus era in agguato sul secondo palo pronto a respingere qualsiasi caduta in rete. Questo è l’istinto killer che manca all’Arsenal e il motivo per cui è caduto dalla contesa di Champions League la scorsa stagione, ma con Gesù in cima alla linea, se riesce a mantenere questa forma, dovrebbero essere in grado di organizzare una sfida prolungata per i primi quattro.

Uno sfortunato autogol di Willam Saliba ha dato speranza ai Foxes mentre cercava di respingere la palla, ma invece l’ha rovesciata sul suo portiere Aaron Ramsdale, ma non ci vorrebbero due minuti interi prima che Gesù influenzi di nuovo la partita. Facendo pressione su Ward, Jesus ha costretto i Foxes a fare un errore prima di dare a Granit Xhaka uno dei gol più facili che avrebbe mai segnato.

L’ultimo assist di Jesus è stato ancora una volta in risposta a un gol del Leicester, questa volta da Giacomo Maddison, come ha assistito il collega brasiliano Gabriel Martinelli. Il taglio attraverso l’area è stato troppo veloce perché tre difensori del Leicester si fermassero prima di un finale fiducioso di Martinelli. È difficile descrivere quale sia il fattore “it” per un attaccante, ma nel gioco completo di Gesù, è chiaro che ce l’ha. Dai bei piazzamenti alle pressioni grintose in area e tutto il resto, il suo gioco può trasformare un’Arsenal che ha bisogno di tornare in Champions League.

Sei punti in due partite con un differenziale di più quattro gol è esattamente come Arteta vuole dare il via alle cose. Sta lavorando per portare la cultura del Manchester City negli Emirati e ingaggiare due dei loro giocatori in Jesus e Oleksandr Zinchenko hanno aiutato a farlo. Ora la pressione è alta per vincere almeno un trofeo in questa stagione.