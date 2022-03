Punteggi Serie A, take away: Alexis Sanchez recupera punto all’Inter contro il Torino

Il Torino ha quasi sconvolto l’Inter domenica, ma Alexis Sanchez ha segnato nei minuti di recupero e ha regalato alla squadra di Simone Inzaghi l’1-1 in quella che è stata una prestazione deludente dei nerazzurri. I favoriti hanno faticato, soprattutto nel primo tempo, mentre hanno creato di più nel secondo tempo ma non sono riusciti a fornire abbastanza per prendere tutti e tre i punti, sprecando un’opportunità per aumentare le loro possibilità di titolo. Il Milan è ora capolista in Serie A, con il Napoli a tre punti e l’Inter a quattro punti ma con una partita in mano. La gara dello Scudetto è più emozionante che mai con le prime quattro separate da sette punti.

Ecco cosa sapere:

Gol di Serie A

Fiorentina 1, Bologna 0

Napoli 2, Hellas Verona 1

Atalanta 0, Genoa 0

Udinese 1, Roma 1

Torino 1, Inter 1

Alexis Sanchez salva l’Inter

Sembrava destinata a essere una notte deludente per l’Inter, e in parte lo è stata fino a quando Alexis Sanchez ha segnato il pareggio negli ultimi minuti della partita. Il Torino è andato molto meglio nel primo tempo e ha segnato il primo gol della partita con Bremer e poi ha avuto poche occasioni per segnare il secondo gol ma non ci è riuscito. Anche i tifosi del Torino e l’allenatore Ivan Juric hanno chiesto un rigore a capitan Andrea Belotti, ma sia l’arbitro che il VAR hanno deciso di non assegnarlo, con il sostituto Sanchez che è arrivato in ritardo in soccorso.

Osime in fiamme

La doppietta di Victor Osimhen ha regalato al Napoli un’importante vittoria in trasferta contro l’Hellas Verona. L’attaccante nigeriano ha segnato complessivamente nove gol durante la stagione di Serie A e la sua squadra è attualmente a soli tre punti dal Milan. L’Hellas Verona ha segnato un gol nel finale con Davide Faraoni ma il Napoli ha mantenuto palla e controllo del gioco che hanno portato la squadra di Spalletti a una vittoria decisiva.

Cos’altro?

Altrove la Fiorentina ha vinto dopo una partita difficile contro il Bologna in casa con un gol segnato dall’ex giocatore dell’Arsenal Lucas Torreira, mentre continuano a lottare per un posto europeo. L’Atalanta ha pareggiato in casa contro il Genoa in una partita che chissà come non ha segnato, mentre la Roma di Jose Mourinho ha quasi perso contro l’Udinese, ma il gol nel finale di capitan Lorenzo Pellegrini ha regalato al tecnico portoghese un pareggio inaspettato.