Puma Smash per bambini, da Decathlon a meno di €25

Se volete rinnovare il guardaroba dei bambini con scarpe comode, belle e alla moda, non perdetevi quest’offerta di Decathlon. Le scarpe Puma Smash sono carine, economiche e diventeranno un must del loro guardaroba: i bambini le troveranno comode e al contempo non trascureranno lo stile.

Scarpe Puma Smash: un offerta da non perdere

Le scarpe Puma Smash sono state progettate appositamente per l’utilizzo da parte dei più piccoli. Sono un complemento perfetto per l’abbigliamento di tutti i giorni e il loro design è basato su una classica scarpa da tennis adattata alle esigenze dei bambini per garantire diverse ore di comfort. Il materiale della tomaia è in morbida pelle, con un tessuto comodo e resistente in modo che possano stare al passo con il vostro piccolo.

Hanno un modello Kinder-Fit, che è stato progettato appositamente per le scarpe dei bambini e dei neonati. Questa soletta sarà il loro migliore alleato per avere una presa sicura e confortevole, tenendo conto dello sviluppo del piede e dell’importanza di avere una scarpa versatile e delicata.

Troverete questo modello di Puma in sconto del 28% da Decathlon, quindi è possibile averle a meno di 25 euro. Un grande prodotto che sicuramente i vostri bambini non smetteranno di indossare, diventando le loro scarpe preferite. Il colore nero, facile da abbinare, contrasta con i dettagli bianchi sulla suola in gomma e sul logo del marchio. Un modello sereno e molto versatile, ma con il tocco moderno e attuale che ci si aspetta dalle scarpe da ginnastica urban style. La suola bianca è in gomma ed è facile da pulire, quindi non dovrete preoccuparvi se un giorno o l’altro le suole tornano marroni.

Un paio di sneakers per non perdere tempo al mattino

La chiusura della scarpa è a gancio e a strappo, uno dei metodi più pratici quando abbiamo dei bambini piccoli in casa. Con questo tipo di fissaggio, i più piccoli possono allacciarsi le scarpe da soli o chiedere aiuto senza dover faticare per diversi minuti con i lacci: in pochi secondi le loro scarpe saranno chiuse.

L’impugnatura può essere regolata più o meno a seconda delle esigenze di ogni bambino. Queste chiusure a strappo le rendono un’ottima opzione, ma se si aggiunge anche lo sconto… è impossibile resistere! È una scarpa che potranno indossare per mesi e mesi; inoltre, il loro materiale e la loro durata le faranno apparire come nuove, indipendentemente dall’intensità con cui le si indossa durante il giorno.

Puro comfort, stile e buon prezzo combinato in queste scarpe Puma che hanno già conquistato i clienti di Decathlon. Si tratta di un vero affare, dunque non lasciatevele sfuggire!

