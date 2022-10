Pulsante di modifica semaforo verde di Twitter in Canada, Australia e Nuova Zelanda

Twitter ha deciso di ascoltare i suoi utenti e, finalmente, lo ha fatto aggiunto un pulsante di modifica tweet. Ma è disponibile, al momento, solo per gli utenti di Twitter Blue -una versione della stessa applicazione, ma a pagamento e con più novità e anticipazioni- negli Stati Uniti, Canada, Australia e Nuova Zelanda.

Lo riporta lo stesso portale Twitter Blue, che lo aveva già anticipato stavano lavorando al lungometraggio alla fine di questo settembre. “Ciao. Questo è un test per vedere se il pulsante di modifica funziona, ti faremo sapere come funziona”, ha detto la società in un tweet. Nel tweet possiamo vedere che c’è una sezione in cui si dice “Ultima modifica alle 22:57, 29 settembre 2022”. Questa sarebbe l’ultima data di modifica e, se facciamo clic sul testo, possiamo vedere la cronologia delle modifiche con il testo del tweet originale.

Ciao questo è un test per assicurarsi che il pulsante di modifica funzioni, ti faremo sapere come va — TwitterBlue (@TwitterBlue) 29 settembre 2022

E quattro giorni dopo l’annuncio, dallo stesso account hanno riferito che il la prova è andata bene e che tutti i membri di Twitter Blue in Canada, Australia e Nuova Zelanda Puoi già assaporare la novità. Gli Stati Uniti, invece, saranno i prossimi a poter testare la novità.