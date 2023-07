Pull&Bear lancia i pantaloni dell’estate: stile parachute e non perché lo dice Rosario Flores nella sua canzone

Pull&Bear lancia i pantaloni dell’estate: stile parachute e non perché lo dice...

Sono molto simili ai cargo e, come quelli, anche questi sono di moda. Parliamo dei pantaloni estivi tipo parachute con tasche, una delle tendenze che hanno conquistato le ragazze questa primavera/estate, come si può vedere nel catalogo di marchi rinomati. Tra questi Pull&Bear, con questo capo che ha una vita elasticizzata con dettagli: elastico, tasche e orli regolabili.

Questi capi si chiamano parachute pants perché originariamente il tessuto con cui venivano confezionati era simile al tessuto principale dei paracadute. Dopo aver avuto successo in altri mercati, i marchi spagnoli hanno deciso di inserirli nella loro collezione.

I pantaloni estivi tipo parachute

Diverse taglie e colori

Per quanto riguarda i vantaggi del modello in questione, il più importante è che potrai scegliere sia la taglia che il colore. Devi prima scegliere tra XS e XL, che sono le cinque disponibili, e poi un tono tra lilla, rosa, bianco e azzurro pastello, i quattro colori tra cui puoi scegliere questo capo. Prima di scegliere solo un colore e una taglia, aspetta, perché quando saprai il prezzo potresti decidere di prenderne più di uno.

Per quanto riguarda la composizione, Pull&Bear realizza questi pantaloni al 100% in cotone, tra i migliori sul mercato attualmente. Offre una piacevole sensazione quando li indossi, sia alla vista che al tatto. È uno di quei capi che non vorrai mai toglierti.

Come prova della sua qualità, puoi lavarlo in lavatrice e stirarlo. Ma rispettando sempre le temperature massime indicate.

Approfitta dei saldi!

Il prezzo iniziale di questo prodotto era di 29,99 euro, ma grazie ai saldi estivi puoi portartelo a casa per soli 9,99 euro. Per questo dicevamo che potresti voler approfittare di questa offerta e acquistare due o tre pantaloni di diversi colori per alternarli.

Indipendentemente dello sconto, le spedizioni al negozio più vicino sono gratuite e potrai ritirarlo entro due giorni lavorativi.

Trovi tutte le informazioni sul sito di Pull&Bear e da lì potrai conoscere le spedizioni, i resi, i materiali e come ottenere questi pantaloni per averli a casa con un solo clic.

Un’altra opzione è andare direttamente al negozio fisico e provarli, inoltre se li ordini in questo modo non avrai costi di spedizione, vai direttamente e li acquisti. Così facile e senza complicazioni.

4.5/5 - (4 votes)