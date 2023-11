Ecco la nuova collezione Pull & Bear con Tini Stoessel per brillare

Tini Stoessel è un’attrice, modella e cantante argentina testimonial della collezione più glitterata di Pull&Bear. Grazie a Pull&Bear brillerete come star.

Un abito speciale, ideale per le feste o le cene aziendali, può essere acquistato anche ad un piccolo prezzo. Pull&Bear è il marchio low cost perfetto per chi ama essere sempre alla moda senza spendere una follia. Se scegliete un modello della collezione Tini Stoessel farete un figurone spendendo pochissimo!

Brillate come star con questo abito

La collezione di 23 pezzi ha come protagonista Tini Stoessel. Glitter, paillettes e un trionfo di glamour ci stanno aspettando da Pull&Bear. Se state cercando gli abiti perfetti per queste feste che stanno per arrivare, prendete nota di alcune idee che vi aiuteranno a brillare di luce propria.

Un vestito corto, luccicante, dallo stile hollywoodiano può essere vostro. Una scelta originale per le occasioni speciali. Una linea scivolata che valorizza la figura e le dona stile. Si può indossare da solo o con un paio di calze o leggings per proteggersi dal freddo. Il prezzo di soli 55 euro è un affare, considerando che si tratta di un abito super luccicante.

L’eleganza in un top

Un top prezioso con fiocco che fa risaltare la figura alla perfezione. Ecco cosa ci aspetta con questo capo nero perfetto per tutte le occasioni. Abbinato ad una camicia, ad un semplice paio di pantaloni o alla nostra gonna preferita, possiamo portarci a casa questo top elegante di Pull&Bear a soli 19,99 euro.

Il verde fa scintille

Pull&Bear vuole farci brillare a tutti i costi e il vestito verde in paillettes è un altro pezzo forte della sua collezione. Il verde il colore perfetto per non passare inosservate durante queste festività. Design raffinato e dettagli preziosi per questo fantastico abito che costa solo 29,99 euro.

Questi sono solo alcuni degli abiti di Tini Stoessel per Pull&Bear, una collezione che vale la pena di scoprire. Se adori i glitter e vuoi lasciare il segno, questi abiti fanno proprio al caso tuo!

