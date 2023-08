Pull and Bear offre a un prezzo incredibile le espadrillas che la principessa Sofia ha già scelto.

La infanta Sofía ha già acquistato le espadrillas di Pull and Bear che sono in vendita a un prezzo incredibile alla fine dell’estate. Ci troviamo nella fase finale delle vacanze e di un’estate che passa alla velocità della luce. Prima che il tempo si esaurisca, non dobbiamo perdere l’opportunità di approfittare al massimo dei saldi. Pull and Bear è uno dei marchi di riferimento della casa reale spagnola e delle esperte di moda che sospirano per queste espadrillas.

Le espadrillas che ha già acquistato l’infanta Sofía sono di Pull and Bear

Le espadrillas sono le scarpe preferite della casa reale spagnola durante le loro vacanze a Maiorca. La regina Letizia e le sue figlie, la principessa Leonor e l’infanta Sofía, sono fedeli sostenitrici di queste scarpe di marche spagnole. La più piccola della famiglia è una specialista, quasi una influencer, che trova grandi gioielli nelle principali catene di moda a basso costo come Pull and Bear.

Pull and Bear ha delle espadrillas combinate che sono una meraviglia assoluta. Si distinguono per il design, la qualità dei materiali e il prezzo che rende questo prodotto un ottimo investimento per l’estate. Questa stagione e quelle a venire, le espadrillas sono diventate un classico.

Sono espadrillas che combinano le fascette con una punta a contrasto. Proprio ciò di cui abbiamo bisogno per scoprire un tipo di calzatura che colpisce a prima vista e che sarà sempre perfetto. Il fatto che siano di due colori fa sì che si abbinino perfettamente al nostro guardaroba.

Hanno una suola spessa. Non sono piatte, ma neanche con la zeppa, questa suola è perfetta per farci guadagnare qualche centimetro in più e mantenere sempre la forma perfetta. Riusciremo a dare al nostro stile il tocco finale che vogliamo, senza rinunciare alla massima comodità che stiamo cercando.

La suola di corda dona un tocco di tradizione e di estate alle espadrillas. Potrai indossare espadrillas come l’infanta Sofía con abiti e tute fresche. Alla moda e a un prezzo scandaloso, queste incredibili espadrillas si vendono da Pull and Bear per soli 35 euro.

