PULIZIA | Come rimuovere in modo permanente l’umidità dalla casa?

Nelle case ce ne possono essere molti sacche di umidità, dai panni stesi dentro le case all’acqua della pasta che bolle. Ma in più si entra e si esce dalle case, si aprono le finestre per ventilare, le pareti stesse traspirano e ci sono anche delle piccole crepe.

Qualsiasi banale rinnovo dell’aria, come l’apertura di una finestra, tuttavia, provoca una notevole perdita di umidità relativa. In altre parole, il vapore acqueo “fugge” molto più velocemente del calore, proprio a causa delle proprietà fisiche dei gas. Arriviamo quindi al paradosso che in inverno, rinnovare l’aria senza fornire umidità può peggiorare la qualità dell’aria, perché la lascia troppo secca.

Zone costiere

Tuttavia, è comune che le case siano umide, soprattutto nelle zone costiere – non bisogna dimenticare che la Spagna è una penisola circondata dall’acqua e che esistono due comunità autonome formate da isole – e in cui un fiume attraversa la città – Spagna ha una ricca varietà idrografica, rappresentata da 34 fiumi principali.

Rimuovere l’umidità in una casa è molto complicato, e a maggior ragione se c’è stata la comparsa della muffa, che è un fungo che si trova sia all’aperto che in luoghi umidi con poca luce e si manifesta in diversi colori come rosso, nero, blu , verde e grigio.

prodotto miracoloso

C’è deumidificatori elettrici per rimuovere l’umidità e diversi tipi di dentro le piantecome la begonia, che aiutano anche a sopprimere la muffa.

Ma, in più, c’è anche un prodotto economico e molto diffuso in grado di assorbire l’umidità: il sale marino. Mettere un po’ di sale marino in un contenitore e posizionarlo nelle zone più umide della casa aiuta ad asciugare l’ambiente. Sì, si adatta cambiate quel sale ogni 5 o 7 giorniin modo che il sale possa assorbire completamente l’umidità.

Il sale marino può anche essere messo all’interno di un armadio, che impedirà anche l’acquisizione di vestiti cattivi odori causati dall’umidità.