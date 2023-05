Pulire il pavimento non sarà mai più lo stesso

La pulizia del pavimento è uno dei compiti di pulizia più importanti in casa, indispensabile per tenerlo pulito e disinfettato, conferendogli un aspetto più sano e bello in qualsiasi stanza, oltre a igienizzarlo. Oggi ti mostreremo varie opzioni per pulire il pavimento con Lidl che ti faranno dimenticare che la scopa esiste… non la userai mai più!

Lidl ha una vasta gamma di attrezzi e prodotti per la pulizia nella sezione casa, in modo da poter avere ogni angolo della tua casa brillante in ogni momento.

3 modi per pulire il pavimento con Lidl e dimenticare la scopa

Mocio a vapore e pulitore a vapore portatile Silver Crest

Questa meraviglia ha un sistema a vapore che ti permetterà di eliminare germi e batteri dal pavimento della tua casa in modo efficiente, con una potenza di 1500 W e la capacità di riscaldarsi in soli 30 secondi. Ha una base a vapore removibile con vari accessori come 3 spazzole, uno strumento per tappeti, un accessorio per gli angoli, un altro per divani, un imbuto, un contenitore, un tubo flessibile per estendere e una pulitore per vetri. Utilizza una temperatura di vapore di 100ºC e attualmente ha un prezzo di 49,99€.

Robot aspirapolvere Grundig

I robot aspirapolvere sono uno degli elettrodomestici per la pulizia più venduti degli ultimi anni, un’invenzione con cui si può pulire il pavimento in modo efficace e senza sforzo, in molti casi si possono programmare per pulire mentre sei fuori casa. Questo robot aspirapolvere Grundig ha una forma circolare, pesa 2,8 kg e ha caratteristiche così interessanti come 5 programmi di pulizia, 3 livelli di potenza di aspirazione, batteria agli ioni di litio con 110 minuti di autonomia, sistema intelligente, connessione WiFi e controllo tramite app o comando vocale. Il kit include, oltre al robot, 2 spazzole di ricambio, stazione di ricarica, filtro e telecomando. Grazie a uno sconto puoi portartelo a casa per 199,99€.

Aspirapolvere portatile Kärcher

L’ultimo degli strumenti di pulizia che ti consigliamo per pulire il pavimento con Lidl in modo totalmente efficace è questo aspirapolvere portatile adatto a diversi tipi di pavimento grazie a una bocchetta speciale che garantisce una potente aspirazione su diverse superfici. È ricaricabile, con una batteria che offre fino a 60 minuti di autonomia, ed è incluso nel kit di vendita, oltre alla bocchetta per il pavimento, un’altra per la tappezzeria e un altra per gli angoli, oltre a un supporto per riporlo quando non lo utilizzi. Anche con lo sconto, il prezzo finale è di 189,99€.