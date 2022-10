Pub comparativo: Lidl affronta Magnum, Chocapic, Kinder e Yoplait

Un altro colpo per i colossi dell’agroalimentare. Questi ultimi da due anni si lamentano dell’intensa guerra dei prezzi in cui sono coinvolti i distributori, Leclerc, Carrefour e Casino in testa. Per attirare i clienti, i marchi stanno lottando per offrire gli articoli piĂą venduti al minor prezzo possibile e stanno facendo pressioni sui produttori per ridurre i loro margini. Inoltre, ogni marchio lancia campagne pubblicitarie comparative per dimostrare che è il meno costoso, con spot che confrontano i prezzi dello stesso prodotto di marca principale presso due distributori.

Lidl va oltre. In una campagna lanciata questo lunedì in televisione, sulla stampa scritta e su Internet, il marchio discount confronta i prezzi dei propri marchi con quelli dei colossi dell’industria alimentare. Una serie di venti spot confronteranno il suo gelato Gelatelli (3,69 euro al chilo) con Magnum (6,24 euro) e il suo caffè Tradition (3,37 euro per quattro confezioni) con Grand Mère (5,56 euro). Petit Navire, Whaou!, Teisseire, Chocapic, Bonduelle, Mamie Nova, Doritos, Heinz, Yoplait, Panzani, Bonne Maman, Crunch, Nespresso, Kinder, BridĂ©lice, Herta e Lipton saranno quindi sottoposti al mulino della pubblicitĂ comparativa.

Lidl realizza il 90% delle proprie vendite con i propri prodotti, rispetto al 25% degli altri distributori

Ogni volta un testimone testa alla cieca il marchio nazionale e assicura: “mi piace”, poi il suo equivalente alla Lidl, con lo stesso commento. “Due ‘mi piace’, ma non allo stesso prezzo”, conclude lo spot, non senza tradimento.

Mai un cartello si è permesso una tale bestemmia nei confronti dei grandi marchi, che faranno un bel gioco a fare in modo che la loro ricetta non abbia nulla a che vedere con quella delle private label (MDD). Lidl ha osato perché realizza il 90% delle sue vendite con i suoi prodotti interni, rispetto al 25% degli altri distributori. “Siamo un creatore di private label e cerchiamo di avvicinarci il più possibile ai grandi marchi, assicura Michel Biero, manager di Lidl France. Abbiamo moltiplicato le degustazioni alla cieca prima della nostra campagna, come facciamo costantemente per verificare che i nostri prodotti siano popolari.

Con queste pubblicitĂ , Lidl spera di conquistare i clienti brand addicted e convincerli a “comprare per il prezzo e tornare per la qualitĂ ”.