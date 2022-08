PSV Eindhoven vs. Rangers quote, scelte, come guardare, streaming: 24 agosto 2022 Pronostici UEFA Champions League

Le azioni di UEFA Champions League proseguiranno mercoledì con la gara di ritorno del match di qualificazione tra il PSV Eindhoven e il PSV ospite Rangers FC su Paramount+. Il PSV è scampato per un pelo alla sconfitta quando queste squadre si sono incontrate l’ultima volta e ha pareggiato 2-2 all’Ibrox Stadium. Il PSV sarà riposato e rinfrescato per la partita di mercoledì dopo non aver giocato dalla partita dell’UCLQ della scorsa settimana, mentre i Rangers stanno uscendo da un duro pareggio per 2-2 in campionato e hanno una svolta molto più rapida. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita ora su Paramount+.

Il calcio d’inizio dal Philips Stadion di Eindhoven, in Olanda, è fissato per le 15:00 ET di mercoledì. Le ultime quote PSV Eindhoven vs. Rangers elencano la squadra di casa come la favorita di -130 (rischiare $ 130 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti. I Rangers sono i +330 sfavoriti e un pareggio ha un prezzo di +295. La partita di mercoledì sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro piano Premium indispensabile.

Come guardare PSV Eindhoven vs. Rangers FC

Data PSV vs Rangers: mercoledì 24 agosto

Ora PSV vs. Rangers: 15:00 ET

PSV vs Rangers in diretta streaming: Paramount+

Scelte UEFA Champions League per PSV Eindhoven vs Rangers FC

Prima di sintonizzarti sulla partita di mercoledì, devi vedere le scelte di UEFA Champions League dell’esperto di calcio Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per PSV vs. Rangers, Green sceglie il PSV per vincere con una vincita di -130. L’esperto ammette che il PSV non ha una difesa forte per eguagliare il suo attacco dinamico, il che porta a molte partite ad alto punteggio. Detto questo, crede ancora che la rapida inversione di tendenza lascerà i Rangers letargici e che avranno ancora meno energia senza il loro chiassoso pubblico di casa dietro di loro. La squadra scozzese ha anche avuto due giocatori espulsi con cartellini rossi nell’ultima partita di campionato e non c’è dubbio su quanto possa essere faticoso giocare solo con nove giocatori.

L’esperto sta ancora sostenendo BTTS per colpire, ma vede la squadra olandese uscire in cima.

“Il [Rangers] i giocatori potrebbero essere un po’ stanchi, poiché è difficile giocare con nove uomini, e ora devono andare in Olanda per affrontare una squadra del PSV energica e ben riposata”, ha detto Green a SportsLine. “È impostato perfettamente per il team di van Nisterlrooy. uomini per vincere. È probabile che subiscano gol, ma dovrebbero segnare un paio di gol e prenotare un posto nella fase a gironi di Champions League”.

