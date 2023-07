Proteggi il tuo migliore amico dal sole con questo lettino con parasole di Lidl.

I cani, che abbiano molto o poco pelo, possono subire scottature solari che, nei casi peggiori, possono portare al cancro della pelle. Per questo motivo, la catena di supermercati tedesca Lidl ha messo in vendita nel suo catalogo un comodo letto per animali domestici che include un grande e efficace parasole contro i raggi solari.

Quando arriva l’estate e il sole e il caldo si fanno sentire, è necessario proteggere il nostro migliore amico. Per questo ti consigliamo questo letto con parasole per animali domestici di Lidl, che analizziamo dettagliatamente di seguito. Se hai un cane e vivi in una casa con giardino, ti garantiamo che lo troverai molto interessante.

Il letto con parasole per cani disponibile da Lidl

Una delle migliori qualità di questo letto speciale per animali domestici venduto da Lidl è che si monta e si smonta molto facilmente. Il parasole incluso è infatti rimovibile, poiché è un letto progettato per l’uso sia all’aperto che all’interno della casa. Il parasole di questo letto di Lidl è posizionato in una posizione più elevata, quindi il tuo migliore amico potrà godere di una migliore ventilazione e di una temperatura leggermente più piacevole.

Per quanto riguarda le dimensioni, questo letto per cani di Lidl misura circa 106 x 85 x 75 centimetri con il parasole incluso. La sua struttura è molto stabile e resistente, in quanto è realizzata in acciaio di alta qualità. Riguardo al tessuto principale di questo letto per cani venduto da Lidl, si tratta di un poliestere comodo e resistente. La massima protezione solare offerta dal parasole è di UV 50, il che è abbastanza accettabile. Infine, se vuoi acquistare questo letto da Lidl per il tuo migliore amico, dovrai pagare 24,99 euro. Non ci sembra una somma elevata e sicuramente il tuo cane apprezzerà che tu gli compri questo letto.

Come proteggere il tuo cane dal sole in estate

La prima cosa da fare è prestare attenzione alla toelettatura, poiché il pelo agisce come una barriera che può isolare il cane dal calore. Devi anche considerare che i cani dal pelo bianco sono particolarmente sensibili ai raggi solari. Un altro consiglio molto utile è quello di applicare la crema solare al tuo animale domestico in determinate zone: sul muso, sulle orecchie, intorno alla bocca, nell’inguine, all’interno delle zampe… Infine, evita di portare a spasso il tuo cane durante le ore di sole più intense e cerca sempre di tenerlo all’ombra. Con questi consigli e questo letto con parasole di Lidl, il tuo cane difficilmente subirà una scottatura solare.