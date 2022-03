Prosegur lancia un prestito obbligazionario da 500 milioni di euro

Procuratore ha fissato i termini di un’emissione di obbligazioni ordinarie da effettuarsi sull’Euromercato per un importo nominale complessivo di 500 milioni di eurocome riportato dalla società alla National Securities Market Commission (CNMV).

La scadenza di detti obblighi, secondo le informazioni fornite dalla società al CNMV, sarà la 6 aprile 2029.

“Le obbligazioni saranno emesse al prezzo del 99,216% del loro valore nominale e matureranno una cedola annuale del 2,500% pagabile per le rendite scadute. Il closing e l’erogazione dell’emissione avverranno prevedibilmente il 6 aprile 2022, subordinatamente al rispetto delle consuete condizioni per tale tipologia di emissione. Sarà richiesta l’ammissione alla negoziazione delle obbligazioni sul mercato regolamentato dell’Irish Stock Exchange (Irish Stock Exchange plc, trading as Euronext Dublin)”, ha spiegato la società.