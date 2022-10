Pronostico Tottenham vs Newcastle, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 23 ottobre

Newcastle United andrà a Londra domenica e cercherà una vittoria distintiva quando affronterà Tottenham Hotspur in una partita della Premier League inglese. I Magpies (4-6-1) hanno iniziato a trasformare le partite serrate in vittorie, vincendo tre delle ultime quattro partite. Ciò include una vittoria casalinga per 1-0 contro Everton di mercoledì. Nel frattempo, gli Spurs (7-2-2) entrano in gioco al Tottenham Hotspur Stadium dopo la peggior partita di questa stagione. Hanno perso 2-0 contro Manchester United mercoledì, partita che probabilmente avrebbe dovuto essere molto più sbilenca. Ora proveranno a riorganizzarsi contro una squadra contro cui hanno avuto molto successo. Il Tottenham ha vinto entrambi gli incontri di campionato la scorsa stagione, ottenendo una vittoria per 5-1 a Londra nell’ultimo incontro di aprile. Sono terzi in classifica in Premier League, anche ai punti con il secondo posto Manchester Citymentre le Gazze sono seste.

Il calcio d'inizio è fissato per le 11:30 ET. Gli Spurs sono i +109 favoriti (rischiare $ 100 per vincere $ 109) sulla linea del denaro nelle ultime quote Newcastle vs Tottenham di Caesars Sportsbook. Il Newcastle è sfavorito di +250, un pareggio ha un prezzo di +240 e l'over/under per i goal totali della partita è fissato a 2,5.

Eimer, ampiamente noto come “Buckets”, è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. È 257-249-7 in generale sulle sue scelte di calcio nel 2022, incluso uno sbalorditivo 40-22-1 sulle previsioni della Premier League inglese per un profitto di quasi $ 1.600 per $ 100 scommettitori.

Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Tottenham vs Newcastle:

Spread Newcastle vs Tottenham: Spurs -0,5 (+105)

Over-under Newcastle-Tottenham: 2,5 gol

Money line Newcastle vs. Tottenham: Newcastle +250, Tottenham +109, Draw +240

Newcastle: hanno subito più gol due volte in 12 partite complessive.

Tottenham: avevano segnato in tutte le partite di campionato fino alla sconfitta di mercoledì.

Perché dovresti sostenere il Tottenham

Gli Spurs cercheranno di tornare in pista a casa dopo una grave delusione all’Old Trafford. Portiere Hugo Lloris ha impedito al gioco di sfuggire di mano, salvando otto dei 10 colpi che ha affrontato mentre Man U ha sparato 28 colpi in totale. Il francese ha una percentuale di salvataggio del 75,6 e quattro reti inviolate. Il Tottenham ha un differenziale di gol di oltre 10 in generale ed è stata una squadra molto migliore in casa. Hanno vinto tutte e cinque le partite di campionato all’Hotspur Stadium in questa stagione, superando gli avversari 15-4. Sono anche 7-2-1 negli ultimi 10 incontri con i Magpies, con un vantaggio di 20-9 gol su quell’intervallo.

Harry Kane cercherà un gol dopo non essere riuscito a segnare mercoledì per la prima volta nelle ultime sei partite di campionato. Ha nove gol in questa stagione e Son-Heung-min ha una tripletta e una doppietta nelle ultime sette partite in tutte le competizioni. Ne aveva 23 la scorsa stagione, quindi può sfondare in qualsiasi momento. Gli Spurs sono la squadra di tiro più efficiente del campionato, mentre gli avversari di solito hanno difficoltà a colpire il bersaglio. Lo hanno inserito nel frame con una clip del 38%, mentre gli avversari hanno colpito l’obiettivo il 26% delle volte, entrambi i migliori nell’EPL. Kane e Son hanno combinato per 67 tiri complessivi e 32 in rete.

Perché dovresti sostenere il Newcastle

I Magpies sono carichi di fiducia e la loro unica sconfitta in questa stagione è arrivata contro Liverpool ad Anfield. Sono 3-3-0 nelle ultime sei partite e hanno segnato 10 gol nelle ultime quattro. Affrontano una squadra degli Spurs con problemi di infortunio che ha appena rinunciato a 28 tiri contro il Man U. Il Newcastle ha il terzo maggior numero di tiri in campionato (169). Inoltre controllano la palla più del 51% delle loro partite, mentre gli Spurs la tengono il 48% delle volte. Nick Papa è stato uno dei migliori portieri del campionato, condividendo il vantaggio del campionato con cinque reti inviolate e classificandosi terzo in percentuale di parate (81,4).

Newcastle non ha nomi di tendone, ma Miguel Almiron e Bruno Guimaraes sono efficaci in attacco e si sono collegati su uno splendido gol dell’Almiron per il vincitore contro l’Everton. È stato il quinto gol di Almiron e l’assist è stato il secondo per Guimaraes, che ha anche segnato una doppietta. Kierian Trippier è il maestro dei calci piazzati, e guida la Premier League nei calci d’angolo (55) e nei passaggi in area di rigore (39). I Magpies hanno subito un minimo di nove gol in campionato, concedendone solo tre durante la loro serie di sei partite di imbattibilità. Ne hanno segnati sei mentre ne hanno concesso quattro in trasferta (1-3-1).

