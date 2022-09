Pronostico Tottenham vs. Leicester City, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 17 settembre 2022

Tottenham Hotspur cercherà di rimanere imbattuto in campionato quando ospiterà l’ultimo posto Leicester City in una partita della Premier League inglese nel nord di Londra. Gli Spurs (4-2-0) non giocano una partita di campionato dal 3 settembre, una vittoria per 2-1 contro Fulham, ma questa settimana arrivano da una deludente sconfitta in Champions League. Lo Sporting Lisbona ha segnato entrambi i gol dopo i 90 minuti nella vittoria per 2-0 di martedì. L’attesissimo incontro degli Spurs con Manchester City lo scorso fine settimana è stato posticipato a causa della morte della regina, e sono programmati per affrontare Arsenale sabato prossimo. I Gunners (5-0-1) sono in testa alla classifica della Premier League, con Man City e Tottenham un punto indietro. Il Leicester (0-1-5) si trova in fondo dopo essere arrivato ottavo la scorsa stagione. Hanno lottato per prevenire i gol e ora affrontano una squadra degli Spurs che presenta uno dei migliori attaccanti del mondo in Harry Kane.

Il calcio d’inizio è fissato per le 12:30 ET al Tottenham Hotspur Stadium. Le ultime quote Leicester vs. Tottenham dal Caesars Sportsbook elencano gli Spurs come i -210 favoriti (rischiando $ 210 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti. Il Leicester è il +550 sfavorito, un pareggio regolamentare ha un prezzo di +350 e l’over/under per il totale dei gol segnati è fissato a 2,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Tottenham e Leicester City, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Brandt Sutton.

Spread Tottenham vs Leicester City: Tottenham -1,5 (+120)

Over/under Tottenham vs Leicester City: 2,5 gol

Tottenham vs. Leicester City money line: Spurs -210, Leicester +550, Draw +350

TOT: Hanno segnato almeno due gol in otto degli ultimi 12 incontri (32 gol)

LEI: Hanno segnato un gol in 10 degli ultimi 12 incontri, di cui quattro di fila

Perché dovresti sostenere il Tottenham



Gli Spurs hanno avuto pochi problemi con il Leicester negli ultimi anni, vincendo tre vittorie consecutive e sette delle ultime nove. Hanno vinto sette partite consecutive all’Hotspur Stadium in tutte le competizioni e hanno superato gli avversari 7-2 nelle tre partite di campionato in questa stagione. Kane ha segnato tre gol di fila contro i Foxes e ha segnato cinque gol nelle sei partite di campionato. Figlio Anche Heung-Min cercherà di rompere il suo crollo sabato, visto che ha segnato due gol nell’ultimo incontro, una vittoria casalinga per 3-1 a maggio. Il sudcoreano ha solo un assist dopo aver segnato 23 gol la scorsa stagione per condividere il vantaggio in campionato. Il Leicester ha segnato 16 gol, 11 dei quali in trasferta.

Pierre Hojbjerg (due gol), Dejan Kulusevskij (un gol, due assist) e Richarlison (due assist) sono tra i tanti giocatori di supporto creativo. Gli Spurs sono stati una delle squadre di tiro più efficienti della lega negli ultimi anni e più. Hanno guidato il campionato con il 37,9% dei tentativi in ​​porta la scorsa stagione e quest’anno sono a 37,6. Ciò potrebbe significare problemi per il portiere dei Foxes Danny Ward, che ha una percentuale di salvataggio di 66,4 in carriera ed è a 42,3 finora, salvando solo 12 dei 26 colpi affrontati. Solo il 18,4 percento dei tiri degli avversari degli Spurs è in rete (16 su 87).

Perché dovresti sostenere Leicester City

L’allenatore Brendan Rodgers ha un’astuta mente calcistica e senza dubbio ha trascorso del tempo libero a capire l’approccio migliore per cambiare le cose. Il Leicester ha sicuramente il talento in attacco per battere quasi chiunque, con Kelechi Iheanacho, Jamie Vardy e Patson Daka disponibile a fare da apripista. Centrocampisti Giacomo Maddison, Tuo Tielemans e Harvey Barnes tutti sono registi creativi, quindi se Rodgers riesce a mettere in ordine la linea di fondo, i Foxes possono competere.

Maddison guida la squadra con due gol, e Iheanacho e Daka hanno entrambi segnato nell’ultima uscita di Leicester. Tutti e tre hanno segnato anche gol contro gli Spurs la scorsa stagione, ma i Foxes hanno perso 3-2 in casa e 3-1 a Londra. Vardy ha segnato un record di 15 gol per la squadra la scorsa stagione, ma potrebbe uscire di nuovo dalla panchina.

