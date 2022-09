Pronostico Tottenham vs Fulham, quote: l’esperto di calcio rivela le scelte della Premier League inglese per il 3 settembre 2022

Il Tottenham può allungare la sua serie di imbattibilità per iniziare la stagione a sei partite quando gli Spurs ospiteranno Fulham sabato alle Tottenham Hotspur Stadio di Londra. In cinque partite in questa stagione, gli Spurs hanno tre vittorie e due pareggi e si trovano al terzo posto nella classifica della Premier League con 11 punti. Il club sta uscendo dall’1-1 contro il West Ham mercoledì. Nel frattempo, il Fulham entra nella sesta giornata al settimo posto nella classifica EPL con otto punti. Il club ha sconfitto Brighton & Hove Albion2-1, martedì.

Il calcio d’inizio è fissato per le 10:00 ET. Il Tottenham è elencato come un favorito di -210 (rischia $ 210 per vincere $ 100) nelle ultime quote Spurs vs. Fulham da Caesars Sportsbook, mentre il Fulham è un perdente di +550. Un pareggio è +350 e l’over/under per i goal totali è 2,5. Prima di fare qualsiasi scelta di Fulham vs. Spurs o pronostici della Premier League inglese, devi vedere cosa ha da dire il famoso scommettitore di calcio Jon (Buckets) Eimer.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. Ha 31-17-1 sulle sue scelte Premier League per SportsLine nel 2022, per un profitto di oltre $ 1.200 per $ 100 scommettitori, ed è 13-7 sulle sue ultime 20 scelte di calcio complessive.

Ora, Eimer ha analizzato il match tra Fulham e Spurs da ogni angolazione

Spread Fulham vs. Tottenham: Tottenham -1,5 (+130)

Fulham vs Tottenham over/under: 2,5 gol

Fulham vs. Tottenham money line: Fulham +550, Spurs -210, Draw +350

Perché dovresti sostenere il Tottenham

Il Tottenham ha uno dei marcatori più prolifici nella storia della Premier League Harry Kane. Il 29enne Kane è al terzo posto di tutti i tempi in carriera in EPL con 187 gol, dietro solo ad Alan Shearer (260) e Wayne Rooney (208). Kane ha già segnato quattro gol in questa stagione, che è al terzo posto in campionato.

Inoltre, Dejan Kulusevskij sta giocando bene per gli Spurs. Il 22enne di Stoccolma è quinto nella EPL negli assist con due. Nel pareggio di mercoledì contro il West Ham, ha combinato con Kane nel contropiede che ha portato all’unico gol del Tottenham.

Perché dovresti sostenere il Fulham

Aleksandar Mitrovic è stato rovente per iniziare la stagione. L’attaccante 27enne ha segnato cinque gol in cinque partite in questa stagione, che sono dietro solo al Man City Erling Haaland (nove) nell’EPL. Nella vittoria di martedì, ha mostrato un gioco a tutto tondo, aiutando a difendere e far avanzare la palla in campo.

Inoltre, il difensore centrale americano Tim Ream sta giocando bene per il Fulham. Un ex membro della squadra nazionale maschile degli Stati Uniti, il 34enne Ream ha avuto un blocco chiave di un sicuro gol del Brighton martedì che avrebbe pareggiato la partita. Il gioco di Ream sarà fondamentale con Kane dall’altra parte.

