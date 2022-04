Pronostico Southampton vs. Arsenal: streaming live della partita della Premier League, canale TV, guarda online, tempo, quote

Dopo una sconfitta contro il Chelsea la scorsa settimana che ha sollevato lo spettro un altro Sconfitta per 9-0 per la squadra di Ralph Hasenhuttl, il Southampton cercherà di tornare a vincere mentre accoglierà l’Arsenal al St. Mary’s sabato. Non sono l’unica squadra ad aver bisogno di una ripresa in forma.

Le sconfitte consecutive per i Gunners lasciano loro poco spazio prezioso per ulteriori oscillazioni mentre gareggiano con il Tottenham per il quarto posto. Quando prenderanno il via sulla costa meridionale, l’Arsenal potrebbe avere un vantaggio di sei punti per recuperare i rivali del nord di Londra. Ecco come guardare la partita e cosa devi sapere:

Come guardare

Data: sabato 16 aprile | Tempo: 10:00 ET

Posizione: St. Mary’s — Southampton, Regno Unito

TV e live streaming: Premio del pavone

Probabilità: Southampton +270; Disegna +260; Arsenal -105 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Southampton: La sconfitta per 6-0 della scorsa settimana contro il Chelsea ha prolungato una serie frustrante di risultati per i Saints, che hanno raccolto solo un punto in Premier League dall’inizio di marzo, subendo 15 gol in cinque partite. Con la sopravvivenza assicurata da tempo ma le possibilità di un posto in Europa sono sparite, ci può essere poco prezioso per motivare le truppe di Hasenhuttl, che allo stesso modo hanno tagliato il traguardo la scorsa stagione.

Ogni posto in Premier League vale oltre 1 milione di sterline di premio in denaro da solo, ma sarà sufficiente per convincere il Southampton a intraprendere un’accusa in ritardo? C’è almeno una squadra completa tra cui scegliere, anche se Hasenhuttl ha segnalato “uno o due problemi minori” nella sua conferenza stampa di giovedì.

Arsenale: La mite sconfitta di sabato contro il Brighton potrebbe ancora rivelarsi il momento in cui le ruote sono cadute di una stagione impressionante, un Emirates Stadium sorprendentemente mite che risponde a una prestazione priva di carattere e nous tattico da parte della squadra di Mikel Arteta, che si aspetta di vedere Thomas Partey unirsi a Kieran Tierney in disparte per il resto della stagione. Nel frattempo, Granit Xhaka ha un aspetto imbarazzante come terzino sinistro anche se è preferito a un naturale in Nuno Tavares; Alexandre Lacazette sembra aggrapparsi al ruolo di attaccante titolare per impostazione predefinita.

“Penso che vedrai due squadre che stanno soffrendo”, ha detto Arteta, “stiamo male dopo aver perso le ultime due partite e vogliamo esibirci e vincere. Sono sicuro che dopo la sconfitta casalinga hanno avuto vorranno fare lo stesso”.

Predizione

Il disperato bisogno di una vittoria dell’Arsenal potrebbe essere sufficiente per portare avanti la giornata in quella che potrebbe essere una partita difficile sia per i giocatori che per coloro che stanno guardando. SCEGLIERE: Southampton 1, Arsenal 2