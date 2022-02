Pronostico Roma vs Hellas Verona, quote, come guardarlo, live streaming: 19 febbraio 2022 Scelte degli esperti della Serie A italiana

Mentre Roma potrebbe essere considerato un club superiore all’Hellas Verona sulla carta, i risultati sul campo raccontano una storia diversa. Non guardare oltre l’ultimo incontro, quando il Verona è sopravvissuto a un autogol mentre ne ha segnati tre ai giallorossi nel secondo tempo della vittoria per 3-2 a settembre. Il risultato è stata la prima partita e la vittoria di Igor Tudor come allenatore del Verona dopo che la squadra ha licenziato Eusebio Di Francesco dopo uno 0-3 di inizio stagione. I due club si incontreranno di nuovo sabato e puoi trasmettere la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio dello Stadio Olimpico di Roma di Roma, in Italia, è fissato per le 12:00 ET. La Roma è elencata come la favorita di -118 (rischiando $ 118 per vincere $ 100) sulla linea del denaro dei 90 minuti nelle ultime quote Roma-Verona da Caesars Sportsbook, con Verona lo sfavorito di +305. Un pareggio ha un prezzo di +280 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. La partita di sabato sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro imperdibile piano Premium.

Paramount+ ora ha livelli di abbonamento in modo da poter guardare la Serie A italiana e molto altro ancora. Il piano Premium costa $ 9,99 al mese e puoi guardare il tuo live streaming CBS locale (inclusi molti sport come SEC su CBS, NFL su CBS e PGA Tour), nessuna pubblicità, su richiesta e la possibilità di scaricare episodi offline visualizzazione. Entrambi i piani prevedono una settimana gratuita per iniziare, quindi iscriviti ora qui.

Come vedere Verona-Roma

Data Verona-Roma: sabato 19 febbraio

Orario Verona vs. Roma: 12 pm ET

Streaming Verona-Roma: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Roma-Verona

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte Verona-Roma dell’esperto di calcio europeo Jon Eimer. Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Per Roma-Verona, Eimer ha preso oltre 2,5 gol a quota -155. L’unica partita nelle ultime sei partite del Verona in cui il totale non ha superato la soglia dei 2,5 gol è stata la sconfitta per 2-0 contro la Juventus il 6 febbraio. In quella partita, il Verona ha preso il 54% del possesso palla e ha battuto la Juventus 13 -11, ma semplicemente non è stato in grado di inquadrare la palla perché solo uno di quei tiri era in porta. Per il resto, l’attacco del Verona è sembrato pericoloso, soprattutto nell’ultima partita di domenica, quando ha segnato quattro gol contro l’Udinese.

Quattro giocatori diversi hanno segnato nella vittoria del Verona e una delle principali preoccupazioni della Roma sabato dovrebbe essere assicurarsi che entri in classifica. Dopo due gare di siccità, la Roma è riuscita a mettere a segno una doppietta nell’ultima uscita contro il Sassuolo, ma si è dovuta accontentare del 2-2. Tammy Abraham ha segnato il primo dei due gol, che è stato il suo decimo nelle ultime 12 partenze. L’allenatore della Roma Jose Mourinho spera che questa sia stata la scintilla per riportarlo a un’altra serie di gol, dato che guida il club nei gol in tutte le competizioni nel 2021-22 con 18.

“Con pochissimi problemi di fitness che entrano in questo incontro, dovremmo vedere Tammy Abraham aiutare a guidare questa squadra verso più obiettivi”, ha detto Eimer a SportsLine. “La Roma intanto dovrebbe avere difficoltà a difendersi da un Verona pesante d’attacco guidato da Giovanni Simeone e Gianluca Caprari”.

Come guardare, live streaming Serie A italiana su Paramount+

Ora che sai cosa scegliere, preparati a guardare la Serie A italiana. Visita Paramount+ ora per vedere la Serie A italiana, i tuoi eventi sportivi CBS locali dal vivo, alcuni dei migliori match di calcio del mondo e molto altro ancora.