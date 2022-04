Pronostico Real Madrid-Manchester City, quote: l’esperto rivela le scelte della Champions League 2022 per il 26 aprile

Manchester City ha fatto la prima apparizione nella finale di Champions League nella storia del club l’anno scorso, ma non ci è riuscito, perdendo 1-0 contro Chelsea. I Cityzens hanno nel mirino un secondo viaggio consecutivo, ma prima devono superare un impressionante Real Madrid squadra, che ospiterà martedì per l’andata della semifinale di UEFA Champions League 2022. Il Manchester City ha superato l’Atletico Madrid nei quarti di finale, mentre il Real Madrid ha interrotto il tentativo del Chelsea di ripetere e ha mantenuto vive le sue possibilità per il 14° titolo.

Spread Manchester City vs Real Madrid: Manchester City -1,5 (+130)

Over-under Manchester City-Real Madrid: 2,5 gol

Linea denaro Manchester City vs Real Madrid: Manchester City -215, Real Madrid +575, Pareggio +360

MCY: I Cityzens hanno segnato 10 gol nelle ultime tre partite in tutte le competizioni

RMA: I Blancos hanno segnato almeno due gol in sei gare complessive consecutive

Perché dovresti sostenere il Manchester City



I Cityzens hanno perso solo una volta nelle ultime 13 partite in tutte le competizioni e hanno superato gli avversari per 8-1 nelle ultime due gare, entrambe vittorie. Il Manchester City ha vinto 5-1 contro Watford sabato, con Gabriele Gesù registrando quattro gol e un assist. Il 25enne brasiliano è uno dei sei giocatori del Manchester City che ha registrato un totale di gol a doppia cifra in questa stagione.

Il Manchester City ha segnato 13 gol nelle sue cinque partite casalinghe durante la Champions League e ha segnato una porta inviolata in ciascuna delle ultime quattro gare complessive del torneo. Riad Mahrez è il capocannoniere della squadra con 23 in tutte le competizioni e sei in Champions League. Con 11 gol in Premier League, il 31enne è al primo posto nel club con il centrocampista belga Kevin De Bruyneche ha segnato l’unico gol nei quarti di finale del Manchester City contro l’Atletico Madrid.

Perché dovresti sostenere il Real Madrid

I Blancos non sono stati trattenuti sotto i due gol dal 20 marzo, quando sono stati cancellati 4-0 da Barcellona in una partita della Liga. La squadra ha segnato almeno un paio di gol in sette delle ultime otto partite di Champions League, superando gli avversari 20-7 in quell’intervallo. Karim Benzema guida la squadra ed è secondo assoluto in Champions League con 12 gol, sette dei quali nelle ultime tre uscite.

Dopo essere stato trattenuto senza gol da PSG il 15 febbraio per la seconda volta nelle sue nove partite del torneo, il 34enne attaccante francese ha messo a segno triplette consecutive prima di segnare una volta nella sconfitta per 3-2 contro il Chelsea il 12 aprile. Benzema, che guida La Liga con 25 gol, ha segnato almeno un gol in nove delle ultime 11 partite in tutte le competizioni. Attaccante brasiliano Rodrigo ha segnato tre conteggi durante la partita di Champions League, mentre Vinicius Jr. ha segnato due gol ed è secondo nel torneo con sei assist.

Come scegliere tra Manchester City e Real Madrid

