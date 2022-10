Pronostico, quote, linea Tottenham vs. Everton: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 15 ottobre 2022

Tottenham Hotspur punterà a finire forte sabato quando ospiterà Everton in una partita della Premier League inglese a Londra. Gli Spurs (6-2-1) sono quasi andati in vantaggio Eintracht Francoforte mercoledì nella partita di Champions League, ma ha resistito vincendo 3-2. Il Tottenham ha segnato tre gol nel primo tempo e il Francoforte ha giocato con 10 uomini per più di 30 minuti, ma ha comunque spaventato i Lilywhites. Gli Spurs sono terzi nella classifica EPL dopo essere rimbalzati da una bruciante sconfitta per 3-1 contro la capolista Arsenale con una vittoria per 1-0 contro Brighton & Hove Albion sabato scorso. L’Everton sta mostrando un po’ di vita sotto la guida dell’allenatore Frank Lampard (2-4-3), vincendo partite consecutive – e rimanendo imbattuto per sei di fila – prima di una sconfitta per 2-1 contro Manchester United domenica scorsa. I Toffees sono 12 in classifica, anche se sono solo due punti dietro l’ottavo posto Bournemouth.

Il calcio d'inizio dal Tottenham Hotspur Stadium è fissato per le 12:30 ET. Caesars Sportsbook elenca gli Spurs come i preferiti di -210 (rischiando $ 210 per vincere $ 100) nelle sue ultime quote Tottenham contro Everton. L'Everton è il perdente di +600, un pareggio ha un prezzo di +330 e l'over/under per i gol totali segnati è fissato a 2,5.

Spread Tottenham vs Everton: Tottenham -1,5 (+140)

Over/under Tottenham vs Everton: 2,5 gol

Tottenham vs. Everton money line: Spurs -210, Everton +600, Draw +330

TOT: Richarlison ha segnato 43 gol nelle sue quattro stagioni con l’Everton

ha segnato 43 gol nelle sue quattro stagioni con l’Everton VIGILIA: Dominic Calvert-Lewin ha 34 gol nelle ultime 86 partite

Perché dovresti sostenere il Tottenham

Gli Spurs hanno vinto tutte e quattro le partite casalinghe, con un vantaggio di 13-4 nei gol, e hanno battuto l’Everton 5-0 all’Hotspur Stadium nell’ultimo incontro di marzo. Harry Kane ha segnato due gol in quella partita, e Figlio Anche Heung-min aveva un obiettivo. Son inizia a scaldarsi dopo un inizio lento e mercoledì ha segnato due gol nella vittoria contro il Francoforte. Ha tre gol in campionato, mentre Kane ne ha otto. Il fuoriclasse ha segnato anche nella vittoria dell’UCL, convertendosi su un calcio di rigore ma fallendo su un altro. Kane sarà ansioso di rimediare a quell’errore sabato.

Se l’allenatore Antonio Conte sceglie di far riposare qualcuno, ha talento in riserva, e Richarlison rischia di iniziare e sarà ansioso di segnare contro la sua ex squadra. Il brasiliano ha segnato 10 gol per i Toffees la scorsa stagione. Anche gli Spurs sono forti nel back-end e hanno tenuto l’Everton a soli sei colpi e nessuno in porta nell’ultimo incontro.

Perché dovresti sostenere l’Everton

I Toffees riceveranno una grande spinta con il ritorno di Dominic Calvert-Lewin da un infortunio al ginocchio. Ha segnato 16 gol nella sua ultima stagione completa prima di segnarne cinque in 17 partite l’anno scorso, quindi sarà un’aggiunta gradita per una squadra che ha segnato solo otto gol. L’attaccante stellare non è in forma per la partita, ma è arrivato in ritardo contro il Man U. La sua altezza e fisicità hanno dato una scintilla ai Toffees mentre i cross hanno inondato l’area, anche se non sono riusciti a ottenere il pareggio. Tuttavia, l’Everton non sarà troppo scoraggiato dalla sconfitta contro lo United, poiché l’allenatore Frank Lampard ha rafforzato la fiducia della squadra.

Alex Iwobi ha segnato il suo primo gol stagionale domenica scorsa, e ha tre assist in un attacco che caratterizza anche Demara Grey e Neal Maupay, che hanno un gol a testa. Maupay ha segnato 27 gol nelle ultime tre stagioni con il Brighton, mentre Gray ne ha segnati cinque e ne ha realizzati quattro la scorsa stagione. Prima dell’umiliante battuta d’arresto di marzo, l’Everton era imbattuto in cinque dei sei precedenti contro gli Spurs (1-4-1).

