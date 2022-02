Pronostico, quote, linea Manchester City vs Tottenham: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 19 febbraio

Caposcuola Manchester City sa che non può fermarsi sabato quando ospita il Tottenham in una partita della Premier League inglese all’Etihad Stadium. Il Man City (20-3-2) ha nove punti di vantaggio sul secondo posto Liverpool, ma i Reds hanno una partita in mano. I Cityzens cercheranno di separarsi o di mantenere quel vantaggio, in attesa dell’esito della partita Liverpool-Norwich di sabato. Il City ha battuto lo Sporting Lisbona 5-0 in una partita infrasettimanale di Champions League e ha battuto il Norwich 4-0 nell’ultima partita di campionato lo scorso sabato. È imbattuto nelle ultime 15 partite e 19-1-1 nelle ultime 21, ma ha perso 1-0 contro il Tottenham nell’ultimo incontro di agosto a Londra. Gli Spurs (11-3-8) sono ottavi in ​​classifica, a sette punti dal quarto posto Manchester Unitede ha perso tre partite consecutive di campionato.

Il calcio d’inizio è fissato per le 12:30 ET a Manchester, in Inghilterra. Il City è il favorito a -360 (rischiare $ 360 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Manchester City vs Tottenham di Caesars Sportsbook. Gli Spurs sono i +1000 sfavoriti, un pareggio è elencato a +460 e l’over-under per i goal totali segnati è 3,5, con l’under juiced a -170. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Tottenham e Manchester City, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Martin Green.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate. Green ha generato più di $ 37.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Ora, Green ha analizzato Manchester City vs Tottenham da ogni angolazione e ha appena rivelato le sue ambite scelte e le previsioni della Premier League. Puoi andare su SportsLine ora per vedere tutte le scelte di Green. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Tottenham vs. Manchester City:

Spread Man City vs. Tottenham: Man City -1,5 (-125)

Man City vs. Tottenham over-under: 3,5 gol (over +140, under -170)

Man City vs. Tottenham Money Line: Spurs +1000, City -360, Draw +460

MC: Il Manchester City ha guadagnato 43 dei possibili 45 punti nelle ultime 15 partite

TOT: Harry Kane ha almeno 17 gol in sette stagioni consecutive

Perché dovresti sostenere il Manchester City

Il City ha vinto sei degli ultimi sette incontri casalinghi con gli Spurs ed è 10-1-1 all’Etihad in questa stagione. Ha segnato 34 gol in casa subendone sei e affronta una squadra che ha segnato appena 28 gol in 22 partite. Il Tottenham ha segnato solo 10 di quelli in trasferta, ha pareggiato per il quarto minor numero di gol in trasferta in campionato e ha vinto solo quattro dei suoi 10 fuori casa. I Cityzens condividono la leadership in campionato per gol e sono leader a titolo definitivo per gol subiti (14), tempo di possesso palla (68,1), tiri (454) e tiri in porta (160). È la squadra di gran lunga più talentuosa in questo matchup.

Raheem Sterling ha ottenuto una tripletta nella vittoria contro il Norwich per dargli un record di 10 in questa stagione. Phil Foden aveva l’altro per metterlo su sei, e Riad Mahrez e Bernardo Silva entrambi ne hanno sette. Il City non ha un attaccante chiaro, ma un centrocampista Kevin De Bruyne (sette gol, due assist) orchestra un attacco devastante. Il belga guida il campionato realizzando 5,53 tiri ogni 90 minuti, ed è terzo nei passaggi chiave (53). Il portiere Ederson ha tre reti inviolate consecutive in tutte le competizioni e guida il campionato con 11. Ha una percentuale di parate di 75,9 (T-4).

Perché dovresti sostenere il Tottenham

Nonostante le loro lotte, gli Spurs rimangono molto pericolosi in attacco. Sono guidati dal vincitore in carica della Scarpa d’Oro Harry Kane, che ha segnato 23 gol la scorsa stagione. Ne ha cinque in campionato quest’anno, ma ne ha 13 in tutte le competizioni. Son Heung-Min guida la squadra con nove gol in campionato, uno di quelli arrivati ​​nella vittoria di apertura della stagione contro il City. Luca Moura, che ha segnato sei gol in 31 partite in tutte le competizioni, può anche causare problemi alle difese. Gli Spurs sono al centro della classifica nei tiri (282), ma guidano l’EPL in percentuale di tentativi in ​​porta (36,9).

Portiere Hugo Lloris può fermare i tiri, ed è una presenza veterana che spesso è il capitano della squadra. È stato con la squadra per 10 stagioni e ha una percentuale di parata di poco inferiore a 72, registrando la porta inviolata nel 35% delle sue partite con la squadra. Rodrigo Bentancurche ha avuto 15 assist in cinque stagioni con Juveha aderito a un centrocampo che include Pierre-Emile Hojbjerg (due gol, un assist) e Harry strizza l’occhio (un assist).

Come scegliere tra Manchester City e Tottenham

Green ha guardato da vicino il Manchester City contro il Tottenham da tutte le parti, e si sta piegando sotto sul totale dei gol. Fornisce altre tre migliori scommesse sicure, di cui due che porterebbero pagamenti più soldi, e fornisce la sua ripartizione completa della partita. Sta solo condividendo le sue scelte EPL da esperti su SportsLine.

Allora, chi vince il Tottenham contro il Manchester City? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per Manchester City vs. Tottenham, tutte dall’esperto di calcio europeo che ha generato ben oltre $ 37.000 per $ 100 scommettitori nelle ultime quattro stagioni, e scoprilo.