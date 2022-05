Pronostico, quote, linea Liverpool vs. Southampton: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 17 maggio

Liverpool mira a continuare il suo recente dominio martedì. Fresco di una vittoria in FA Cup, il Liverpool visita Southampton in una battaglia cruciale della Premier League inglese. Il Liverpool resta in lizza per il titolo EPL, ma i Reds sono indietro di quattro punti Manchester City. Nel frattempo, il Southampton cerca di salvare la sua stagione con una vittoria casalinga epocale.

Il calcio d’inizio dal St. Mary’s Stadium è previsto per le 14:45 ET. Caesars Sportsbook elenca il Liverpool come il favorito di -275 (rischiando $ 275 per vincere $ 100) nelle sue ultime quote Liverpool vs Southampton. Southampton è un perdente di +700, un pareggio ha un prezzo di +410 e l’over-under per i gol totali segnati è fissato a 3,5. Prima di fare qualsiasi scelta tra Southampton e Liverpool, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Jon Eimer.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha ottenuto un sorprendente punteggio di 43-16 sulle sue scelte da calcio per SportsLine, restituendo oltre $ 1.700 per $ 100 scommettitori durante quel periodo. Ha anche un tiro EPL 14-7-1, restituendo oltre $ 600 su quelle scelte.

Ora, Eimer ha analizzato Liverpool-Southampton da ogni angolazione e ha appena rivelato le sue scelte e le previsioni della Premier League. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le scelte di Eimer. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Southampton vs Liverpool:

Spread Southampton-Liverpool: Liverpool -1,5 (-115)

Over-under Southampton-Liverpool: 3,5 gol

Southampton vs Liverpool Money line: Liverpool -275, pareggio +410, Southampton +700

SOU: Southampton è senza vittorie nelle ultime quattro partite di campionato

LIV: Il Liverpool ha vinto otto delle ultime nove partite dell’EPL contro il Southampton

Perché dovresti sostenere Southampton

Il Southampton ha i vantaggi di giocare in casa martedì. Il Southampton ha sconfitto il Liverpool 1-0 al St. Mary’s la scorsa stagione e il club ha un debole per giocare bene nei punti chiave. Il Southampton ha anche il vantaggio del resto, con 10 giorni di riposo contro una squadra del Liverpool che ha avuto una partita di alto profilo contro Chelsea nel fine settimana.

Anche il Liverpool sta affrontando l’incertezza sugli infortuni Virgilio van Dijk e Mohamed Salah si aspettava di saltare questo scontro. Inoltre, il talento del Southampton è migliore del suo record. Southampton è vicino alla metà della tabella EPL nel differenziale obiettivo previsto, segnalando il potenziale per una regressione positiva. Il Southampton è anche al di sopra della media nella percentuale di tiri in porta in attacco.

Perché dovresti sostenere il Liverpool

Il Liverpool ha già una doppietta nazionale con disegni in più. I Reds sono il numero 2 nella classifica EPL con 86 punti e il Liverpool ha solo due sconfitte in 36 partite EPL e una sconfitta in qualsiasi competizione nel 2022. Il Liverpool è eccezionale in attacco, segnando 89 gol in EPL e guidando l’EPL con 1,89 assist ogni 90 minuti e 67 assist totali. Il Liverpool è anche alla pari per la migliore percentuale di porta inviolata (58,3%), con un punteggio tra i primi tre in percentuale di parate.

Il Liverpool ha concesso solo 31 gol e 16 assist in testa al campionato, rinunciando a 0,64 gol e 0,44 assist ogni 90 minuti. Quell’efficacia complessiva ha portato alla vittoria della FA Cup per la prima volta in 16 anni e il Liverpool ha tre dei primi sette marcatori della Premier League inglese. Il Liverpool ha anche i primi due giocatori negli assist ed è stata una stagione da incubo per il Southampton con una sola vittoria nelle ultime 11 partite di campionato.

Come scegliere tra Liverpool e Southampton

Eimer ha esaminato il Southampton contro il Liverpool da ogni angolazione e si sta sporgendo sul totale della squadra del Liverpool (2,5). Fornisce anche altre tre scommesse migliori, inclusa una coppia che restituisce più denaro. Sta solo condividendo le sue scelte EPL da esperti su SportsLine.

Allora, chi vince Southampton vs Liverpool? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per Liverpool vs. Southampton, tutte dall’esperto di calcio che ha schiacciato le sue scelte, e scoprilo.