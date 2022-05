Pronostico, quote, linea Arsenal vs. Tottenham: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 12 maggio

Il Tottenham sta finendo il tempo per entrare in un ambito posto tra i primi quattro mentre si prepara a ospitare Arsenale giovedì in una partita critica della Premier League inglese. Il Tottenham (19-5-11) è quinto nella classifica EPL, quattro punti dietro nella corsa alla qualificazione alla Champions League della prossima stagione con tre partite rimaste. L’Arsenal (21-3-11) sta cercando di assicurarsi un posto tra i primi quattro per la prima volta dal 2017, quando è arrivato quinto chiudendo una serie di 20 anni di presenze in Champions League. I Gunners hanno vinto quattro partite consecutive di campionato, l’ultima vittoria per 2-1 contro il Leeds domenica, mentre gli Spurs hanno giocato Liverpool sabato all’1-1. L’Arsenal ha vinto il precedente derby di Londra del nord in questa stagione, una vittoria per 3-1 all’Emirates Stadium a settembre.

Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Tottenham vs Arsenal:

Spread Tottenham vs Arsenal: Spurs -0,5 (+110)

Over-under Tottenham-Arsenal: 2,5 gol

Tottenham vs Arsenal Money Line: Tottenham +114, Arsenal +235, Draw +250

TOT: Harry Kane ha segnato 11 gol in 16 partite in carriera contro i Gunners

ha segnato 11 gol in 16 partite in carriera contro i Gunners AR: Eddie Nketiah ha segnato almeno una volta su cinque dei suoi 11 inizi quest’anno

Perché dovresti sostenere il Tottenham

Gli Spurs dovrebbero portare un po’ di fiducia nel loro pareggio con il Liverpool, poiché la tattica dell’allenatore Antonio Conte ha dato i suoi frutti contro la squadra al secondo posto dell’EPL. I Reds hanno realizzato solo tre tiri in porta nonostante abbiano tenuto palla per il 65% della partita. Gli Spurs hanno avuto diverse occasioni in contropiede e Figlio Heung-min ha segnato il suo 20esimo gol stagionale. Harry Kane, che ha vinto la Scarpa d’Oro la scorsa stagione, ha segnato 13 gol in campionato e 21 in totale. Lui e Son potrebbero essere guai per una difesa che ha segnato 11 gol nelle ultime sette partite.

I Gunners non vincono una partita in trasferta contro il Tottenham dal 2014 e sette delle 11 sconfitte in questa stagione sono arrivate fuori casa. Gli Spurs, nel frattempo, hanno preso 34 punti in 17 partite casalinghe, il quinto miglior punteggio in campionato. Saranno accesi e avranno un forte sostegno dal pubblico per una partita imperdibile, e hanno segnato altri quattro gol e ne hanno realizzati due in meno dell’Arsenal.

Perché dovresti sostenere l’Arsenal

I Gunners arrivano con un tiro impressionante e vorranno sigillare quel posto n. 4. L’Arsenal sa anche che un pareggio potrebbe essere sufficiente, quindi i Gunners potrebbero concentrarsi solo sul fermare i due big del Tottenham. Hanno battuto Chelsea e Manchester United durante la loro serie di vittorie consecutive, ed erano spietatamente efficienti in quella vittoria per 3-1 a settembre. L’Arsenal ha messo in porta sette dei suoi 12 tiri e Emile Smith Rowe e Bukayo Saka entrambi hanno segnato.

Nel frattempo, Eddie Nketiah è cresciuto nelle sue cinque partite di campionato da quando è diventato titolare. Ha segnato due gol due volte nelle ultime quattro partite, nelle vittorie contro Chelsea e Leeds. Martin Odegaard gioca un ruolo chiave anche a centrocampo, ha segnato sei gol e ne ha impostati quattro. L’Arsenal è terzo in Premier League con 536 tiri, quasi 100 in più degli Spurs. Saka è quinto nella EPL con 86 tiri ed è secondo nella squadra con sei assist.

