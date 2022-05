Pronostico, quote, linea Arsenal vs Newcastle: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 16 maggio

Arsenale ha un disperato bisogno di punti mentre si dirige a St. James’ Park per affrontare Newcastle United lunedì in una partita della Premier League inglese. I Gunners (21-3-12) sono stati strozzati 3-0 dal Tottenham giovedì e entrano nella partita di lunedì a due punti dagli Spurs nella classifica della Premier League. L’Arsenal ha gravi problemi di infortunio sulla linea di fondo, ma è in grado di accumulare gol. Il Newcastle (11-10-15) è risalito dalle profondità della classifica EPL al 14° posto ed è al sicuro dalla retrocessione. Non ha molto per cui giocare, ma ha giocato bene in casa e sarà desideroso di stupire nella sua ultima partita della stagione lì.

Il calcio d’inizio è fissato per le 15:00 ET a Newcastle, in Inghilterra. Caesars Sportsbook elenca l’Arsenal come il favorito -116 (rischiare $ 116 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Newcastle vs Arsenal, con Newcastle il perdente di +320. Un pareggio ha un prezzo di +265 e l’over-under per i goal totali segnati è fissato a 2,5. Prima di fare qualsiasi scelta tra Arsenal e Newcastle, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Martin Green.

Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Newcastle vs Arsenal:

Spread Arsenal vs Newcastle: Arsenal -0,5 (-120)

Over-under Arsenal vs Newcastle: 2,5 gol

Money line Arsenal vs Newcastle: Newcastle +320, Arsenal -116, Draw +265

NOVITÀ: Il Newcastle ha mantenuto la porta inviolata per tre volte nelle ultime sei partite

ARS: L’Arsenal ha segnato 14 gol nelle ultime otto partite

Perché dovresti sostenere l’Arsenal

I Gunners sono in gravi difficoltà sulla linea di fondo a causa degli infortuni, ma non dovrebbero avere troppi problemi a segnare lunedì. I Magpies hanno segnato 61 gol in questa stagione, il quarto più in Premier League, e l’Arsenal ha dominato l’ultimo incontro. Ci sono voluti una vittoria per 2-0 dopo aver tenuto la palla per il 66 per cento della partita e battere il Newcastle 24-9. Bukayo Saka e Gabriele Martinelli ha segnato i gol in quella partita di novembre. Saka guida la squadra con 11 gol e ha sei assist, mentre Martinelli ha segnato cinque gol e ne ha impostati cinque.

L’Arsenal uscirà sparando, poiché cercherà di rimediare ai problemi difensivi e cercherà i tre punti pieni. Emile Smith Rowe (10 gol) e Eddie Nketiah (quattro su sei partenze) sono anche capaci marcatori, e Martin Odegaard è un catalizzatore chiave con sei gol e quattro assist. I Gunners dovrebbero avere pochi problemi a controllare di nuovo il gioco, dato che il Newcastle è l’ultimo in possesso di palla EPL (39,4%). Aaron Ramsdale ha una percentuale di salvataggio del 73,3 e dovrebbe essere pronto per qualsiasi sfida nella rete dell’Arsenal.

Perché dovresti sostenere il Newcastle

I Magpies sono una squadra molto diversa da quella che sembrava destinata alla retrocessione all’inizio della stagione. Il nuovo manager Eddie Howe ha avuto più giocatori con cui lavorare e, sebbene non fossero nomi importanti, li ha modellati in una squadra coesa. Il Newcastle ha perso cinque partite dall’inizio del 2022 e quattro di queste erano tra le prime cinque squadre. Anche l’Arsenal è in quella categoria, ma i suoi problemi difensivi danno al Newcastle una chiara opportunità.

Sette delle 11 vittorie del Newcastle e solo cinque delle sue 15 sconfitte in questa stagione sono arrivate al St. James’ Park, e ha segnato altri otto gol in casa. Ha vinto sei delle ultime sette in casa, perdendo solo al secondo posto Liverpool. In effetti, le uniche altre squadre a vincere a Newcastle in questa stagione sono state Man City, Tottenham, West Ham e Chelsea.

