Pronostico, quote, linea Arsenal vs Manchester United: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 23 aprile

La ricerca per un posto tra i primi quattro nella classifica della Premier League inglese continua quando Arsenale host Manchester United di sabato. L’Arsenal (18-3-11) è a pari punti con il Tottenham per il quarto posto con 57, ma è dietro agli Spurs per differenziale reti, mentre il Manchester United (15-9-9) è dietro le due squadre di tre punti. I Gunners stanno uscendo da una vittoria per 4-2 a Chelsea mercoledì che ha interrotto la loro serie di tre sconfitte consecutive. Il giorno prima, i Red Devils hanno subito una battuta d’arresto per 4-0 Liverpoolla loro seconda sconfitta in tre partite.

Il calcio d’inizio all’Emirates Stadium è fissato per le 7:30 ET. L’Arsenal è elencato come un favorito di +106 (rischiando $ 100 per vincere $ 106) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Arsenal vs. Manchester United da Caesars Sportsbook, mentre il Manchester United è un perdente di +255. Un pareggio ha un prezzo di +250 e l’over-under per i gol totali segnati è fissato a 2,5. Prima di fare qualsiasi scelta tra Manchester United e Arsenal, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Martin Green.

Spread Arsenal-Manchester United: Arsenal -0,5 (+100)

Over-under Arsenal-Manchester United: 2,5 gol

Money line Arsenal vs Manchester United: Arsenal +106, Manchester United +255, Draw +250

ARS: I Gunners hanno segnato meno di due gol in cinque delle ultime sei partite

UOMO: I Red Devils hanno segnato due gol o meno in cinque delle ultime sette partite

Perché dovresti sostenere l’Arsenal

I Gunners hanno fatto affidamento sui loro giocatori più giovani per porre fine alla serie di sconfitte di mercoledì. Eddie Nketiah ha guidato l’accusa contro il Chelsea quando ha registrato la sua prima doppietta in Premier League. Il 22enne attaccante non è riuscito a segnare nelle sue prime 14 partite con l’Arsenal in questa stagione.

Emile Smith Rowe e Bukayo Saka ha segnato anche nella vittoria, rimanendo in parità per la leadership della squadra con 10 gol a testa. Il 21enne Smith Rowe e il 20enne Saka sono diventati solo la seconda coppia di compagni di squadra sotto i 22 anni a raggiungere doppie cifre in gol in una stagione nella storia della Premier League, unendosi Harry Kewell e Michael Bridges di Leeds (1999-2000). Centrocampista norvegese Martin Odegaard è terzo nella squadra con sei gol e, insieme a Smith Rowe, ha segnato nella sconfitta per 3-2 dell’Arsenal contro il Manchester United a dicembre.

Perché dovresti sostenere il Manchester United

L’allenatore ad interim Ralf Rangnick, che sarà sostituito dopo la stagione da Erik ten Hag, spera di avere il suo fuoriclasse nella formazione sabato. Cristiano Ronaldo ha saltato la partita di martedì a Liverpool a causa della morte del figlio neonato, ma ha ripreso ad allenarsi con la squadra e potrebbe essere in campo contro l’Arsenal. Il 37enne attaccante portoghese è stato l’unica fonte di attacco per i Red Devils negli ultimi tempi, poiché ha segnato tutti e tre i gol nella vittoria per 3-2 contro Città di Norwich sabato scorso.

È stata la 60esima tripletta in carriera e la seconda in tre partite di Premier League per Ronaldo, che è terzo in campionato con 15 gol. Bruno Fernandes ha disputato sei partite di campionato senza gol ma è secondo ai Red Devils con nove. Il 27enne centrocampista portoghese, che ha segnato un gol contro l’Arsenal a dicembre mentre Ronaldo ha segnato due gol, è anche secondo nel club con sei assist.

Come scegliere tra Arsenal e Manchester United

