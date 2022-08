Pronostico, quote, linea Arsenal vs. Bournemouth: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 20 agosto

Arsenale cercherà di tenere il passo in cima alla classifica sabato quando visiteranno le neopromosse Bournemouth per una partita della Premier League inglese 2022-23. I Gunners hanno aperto la stagione con una vittoria per 2-0 contro Palazzo di cristallo prima della vittoria per 4-2 contro il Leicester lo scorso sabato. L’Arsenal è arrivato quinto nella classifica della Premier League la scorsa stagione, due punti dietro il Tottenham per il posto automatico di qualificazione alla Champions League. Ora, alcune nuove aggiunte hanno i Gunners che puntano più in alto e non vogliono sbagliare sabato. Bournemouth è arrivato secondo nel campionato nel 2021-22 per guadagnare la promozione dopo due stagioni nel secondo livello. Hanno aperto la loro stagione con una sorprendente vittoria per 2-0 contro Aston Villama hanno affrontato il campione in carica della lega Manchester City Sabato scorso ed è stato eseguito in modo irregolare in una sconfitta per 4-0.

Il calcio d'inizio a Bournemouth, in Inghilterra, è fissato per le 12:30 ET. L'Arsenal è il favorito a -240 (rischiare $ 240 per vincere $ 100) sulla linea di denaro di 90 minuti nelle ultime quote Bournemouth vs. Arsenal di Caesars Sportsbook. Bournemouth è un perdente di +675, un pareggio regolamentare ha un prezzo di +360 e l'Over/Under per i gol totali segnati è fissato a 2,5.

Perché dovresti sostenere l’Arsenal

Aggiunti i Gunner Gabriele Gesù a un attacco a cui è mancato un po’ di forza la scorsa stagione, e finora ha consegnato. L’attaccante ha segnato due gol e ne ha preparati gli altri due nella vittoria della scorsa settimana contro il Leicester. Ha segnato 58 gol nelle ultime sei stagioni con il Manchester City, iniziando solo 99 delle sue 159 presenze. Ha acceso anche la sua presenza Gabriele Martinelli, che ha segnato sei gol e sei assist nel 2021-22 e ha segnato in entrambe le partite di questa stagione. I giovani brasiliani potrebbero causare molti problemi a una linea di fondo del Bournemouth che è stata esposta la scorsa settimana.

I Cherries hanno messo a segno 34 tiri nelle prime due partite, con il City che ne ha messi sette in rete la scorsa settimana. Centrocampisti dell’Arsenal Martin Odegaard e Bukayo Saka sono anche dei tremendi supremi e hanno combinato per 18 gol e 11 assist la scorsa stagione. Dovrebbero trovare le aperture per dare opportunità agli attaccanti. Oleksandr Zinchenko è stata anche un’ottima aggiunta sulla linea di fondo per l’Arsenal, come lui e Ben Bianco unisciti all’attacco e blocca gli attaccanti avversari a centrocampo. Aaron Ramsdale aveva una percentuale di salvataggio di 72,1 e 12 reti inviolate la scorsa stagione.

Perché dovresti sostenere Bournemouth

I Cherries hanno avuto la migliore difesa del campionato la scorsa stagione, concedendo 39 gol in 46 partite. Hanno avuto il terzo maggior numero di tiri in porta in campionato (212), pur concedendo il terzo minor numero in assoluto (429) e il sesto meno in rete (155). Dominic Solanke è stato il chiaro leader dell’attacco, segnando 29 gol e impostandone sette. Ha saltato la partita della scorsa settimana per un infortunio al piede, ma la squadra spera che possa essere in forma in tempo per la partita di sabato. Kieffer Mooreche ha segnato uno dei due gol dei Cherries contro l’Aston Villa, può anche portare l’attacco se necessario.

Moore ha segnato quattro gol in quattro partite con il Bournemouth la scorsa stagione dopo essere arrivato da Città di Cardiff. Ha segnato 25 punti in 55 partenze (64 partite totali) in due stagioni con i Bluebirds. I Cherries hanno anche un forte trequartista nel centrocampista 26enne Filippo Billing, che ha segnato 10 gol e ne ha impostati altri 10 nel 2021-22. Il Bournemouth ha sfruttato il pubblico a proprio vantaggio nella vittoria di apertura contro il Villa e ha perso solo tre volte in 23 partite al Vitality Stadium la scorsa stagione. L’ultimo incontro casalingo del Bournemouth contro i Gunners risale al 2019 e si è concluso con un pareggio per 1-1.

Come fare scelte Bournemouth contro Arsenal

