Pronostico Newcastle vs Tottenham, quote, linea: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 3 aprile 2022

Il Tottenham cercherà di tenere il passo nella corsa per l’ambito posto tra i primi quattro nella classifica della Premier League inglese quando ospiterà Newcastle United la domenica alle Tottenham Hotspur Stadio. Gli Spurs (16-3-10) sono al quarto posto Arsenale di tre punti entrando nella resa dei conti di domenica ma hanno giocato un’altra partita. Il Tottenham ha vinto partite consecutive di campionato, con una sola sconfitta contro il Manchester United nelle ultime cinque. Affronta il 15° posto del Newcastle (7-10-12), che ha perso due di fila prima dell’intervallo e ha poco per cui giocare a parte orgoglio.

Il calcio d’inizio è fissato per le 11:30 ET a Londra. Caesars Sportsbook elenca il Tottenham come il favorito di -190 (rischiare $ 190 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Tottenham contro Newcastle, con il Newcastle il perdente di +550. Un pareggio ha un prezzo di +310 e l’over-under per il totale dei gol segnati è fissato a 2,5. Prima di scommettere sulla partita Tottenham-Newcastle o di fare qualsiasi pronostico della Premier League inglese, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Martin Green.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate. Green ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Ora, Green ha analizzato la partita Tottenham contro Newcastle United da ogni angolazione e ha appena rivelato le sue ambite scelte e previsioni della Premier League. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Newcastle vs. Tottenham:

Spread Tottenham vs Newcastle: Spurs -1,5

Over-under Tottenham vs Newcastle: 2,5 gol

Tottenham vs Newcastle Money line: Spurs -190, Newcastle +550, Draw +310

TOT: Harry Kane ha segnato sette gol nelle ultime sette partite di campionato

ha segnato sette gol nelle ultime sette partite di campionato NOVITÀ: non ha consentito più di un gol in 11 partite EPL consecutive

Perché dovresti sostenere il Tottenham

Gli Spurs hanno giocato molto bene in casa in questa stagione, registrando nove vittorie, la quarta in assoluto in Premier League. Hanno segnato 26 gol e ne hanno concessi 16 al Tottenham Hotspur Stadium. Il Tottenham è una squadra migliore sotto ogni punto di vista e i marcatori prolifici Harry Kane (20 gol in tutte le competizioni) e Son Heung-Min (14) possono causare grossi problemi a qualsiasi squadra. Gli Spurs hanno segnato 15 gol in più rispetto ai Magpies in questa stagione (47-32) e ne hanno concessi 13 in meno (36-49). Il Tottenham è stato 6-2-1 negli ultimi nove incontri e ha vinto 3-2 nell’incontro inverso lo scorso ottobre al St. James’ Park.

Kane e Son hanno entrambi segnato in quella partita e il Tottenham ha tenuto la palla per il 65% e ha avuto un vantaggio di 14-7 nei tiri. I Magpies avevano un tiro in porta. Sono i penultimi in campionato in possesso (39,8%), quindi gli Spurs dovrebbero controllare questo. Il Newcastle mette in porta solo il 30% dei suoi tiri, mentre il Tottenahm è in testa al campionato mettendo in rete poco più del 38% dei suoi tiri.

Perché dovresti sostenere il Newcastle

I Magpies hanno speso più soldi di qualsiasi squadra al mondo e sono rimasti imbattuti da nove partite in campionato prima della loro sbandata di due partite. Una delle due sconfitte è stata per la potenza della lega Chelsea ma hanno anche perso a causa di un povero Everton squadra che avevano battuto 3-1 cinque settimane prima. Veterano Chris Wood e 24 anni Bruno Guimaraes sono stati tra le aggiunte a gennaio ed entrambi hanno segnato nella vittoria per 2-1 contro Southampton prima che i gol si esaurissero nelle ultime due partite. Wood ha segnato 137 gol in 416 partite in tre divisioni Inghilterra.

La serie di imbattibilità includeva un pareggio per 1-1 con Manchester United, e il Newcastle ha segnato solo due gol nelle sconfitte ma non è riuscito a segnare. Prima di quelle due partite, non era stato tenuto fuori dal referto dopo una sconfitta contro la capolista Manchester City a fine dicembre. La pausa ha dato ai Magpies il tempo di riorganizzarsi e rimettersi in salute, e affrontano una squadra degli Spurs che è stata selvaggiamente incoerente. Allan Saint Maximinil capocannoniere con cinque gol, dovrebbe tornare nella formazione titolare domenica, e il portiere Martin Dubravka inoltre dovrebbe essere disponibile.

Come fare scelte EPL e Tottenham contro Newcastle

Green ha analizzato la partita Newcastle-Tottenham da tutte le parti e si appoggia a Under sul totale dei gol. Fornisce anche due migliori scommesse sicure e ha una ripartizione completa della partita.

