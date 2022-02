Pronostico Milan vs Salernitana, quote, come guardare, live streaming: 17 febbraio 2022 Scelte degli esperti della Serie A italiana

Sabato è in programma la sfida di metà stagione di Serie A tra Milan, prima classificata, e Salernitana, ultima in classifica. Anche se una partita tra il primo e il peggiore in genere non attira molto intrighi, queste due squadre stanno giocando il loro miglior calcio dell’anno. Il Milan è imbattuto in tutte le competizioni da quando è tornato dalla pausa per le nazionali e ha un punto di vantaggio sull’Inter in classifica di Serie A. La Salernitana ha guadagnato un pareggio nelle ultime due partite e spera di sfruttare questo slancio per uscire dalla buca. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming il gioco in diretta su Paramount+.

Il calcio d’inizio è previsto per le 14:45 ET allo Stadio Arechi di Salerno, in Italia. L’AC Milan è il favorito di -300 (rischiando $ 300 per vincere $ 100) sulla linea di vincita dei 90 minuti nelle ultime quote AC Milan vs. Salernitana da Caesars Sportsbook, con la Salernitana elencata come la sfavorita di +900. Un pareggio ha un prezzo di +390 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. La partita di sabato sarà trasmessa in diretta su Paramount+ con il loro imperdibile piano Premium.

Come vedere Milan-Salernitana

Data Milan-Salernitana: sabato 19 febbraio

Milan vs. Salernitana ora: 14:45 ET

Scelte di Serie A italiana per Salernitana-Milan

Prima di sintonizzarti sulla partita di sabato, devi vedere le scelte Salernitana-AC Milan dell’esperto di calcio europeo Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato oltre $ 37.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per Salernitana vs. Milan, Green sceglie il Milan per vincere a zero per un payout di +113. Nella gara inversa di San Siro, il Milan ha dominato la palla con il 70 per cento del possesso palla e ha realizzato 22 tiri, mentre la Salernitana ne ha realizzati solo sette.

Franck Kessie e Alexis Saelemaekers hanno segnato entrambi i primi gol ei rossoneri sono stati in grado di incassare la vittoria per 2-0. La Salernitana ha lottato per rompere le linee del Milan per tutta la partita, completando solo il 74% dei suoi tentativi di passaggio e un totale triste di soli 236 passaggi. Il verde si aspetta più o meno lo stesso sabato con il Milan in una posizione in cui non può permettersi di lasciarsi sfuggire punti e la Salernitana probabilmente in una buca per la retrocessione.

“In questo momento, il Milan è in ottima forma. L’unico giocatore degno di nota che si è infortunato è Zlatan Ibrahimović, ma Olivier Giroud ha guidato la linea con disinvoltura nelle ultime settimane”, ha detto Green a SportsLine. “Il terzino Theo Hernandez è squalificato, ma per il resto il Milan è al massimo delle sue forze. Potrebbero essere brutte notizie per la Salernitana”.

