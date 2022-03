Pronostico Milan-Napoli, quote, come guardarlo, live streaming: 6 marzo 2022 Scelte della Serie A italiana

AC Milan non è stato inferiore al terzo posto nella classifica della Serie A italiana dalla seconda settimana della stagione, ma ha mantenuto la prima posizione solo per tre delle 27 settimane giocate. I rossoneri hanno l’occasione di riguadagnare il primo posto nella seconda partita della stagione con Napoli di domenica. Potrebbe essere più facile a dirsi che a farsi, dato che i Blues hanno vinto quattro delle ultime sei partite di campionato, mentre il Milan ne ha vinte solo due nello stesso arco di tempo. Puoi vedere cosa succede quando trasmetti in streaming la partita in diretta su Paramount+.

Il calcio d'inizio è previsto per le 14:45 ET a partire da Diego Stadio Armando Maradona di Napoli, Italia. Il Napoli è il favorito di +114 (rischiare $ 100 per vincere $ 114) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote AC Milan vs. Napoli da Caesars Sportsbook, con l'AC Milan elencato come lo sfavorito di +260. Un pareggio ha un prezzo di +230 e l'over-under per i gol totali segnati è 2,5.

Come vedere Milan-Napoli

Data Milan-Napoli: domenica 6 marzo

Milan-Napoli ora: 14:45 ET

Streaming Milan-Napoli: Paramount+

Scelte di Serie A italiana per Milan-Napoli

Prima di sintonizzarti sulla partita di domenica, devi vedere le scelte di AC Milan-Napoli dell’esperto di calcio europeo Martin Green. Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato oltre $ 37.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Per AC Milan-Napoli, Green sostiene il Napoli per vincere con una quota di +114. Anche se il Milan si è tenuto a distanza ravvicinata dal primo posto nella classifica di Serie A italiana, sembra averlo fatto suo malgrado. Le ultime tre gare di campionato giocate dai rossoneri sono state tutte contro squadre che al momento della partita erano 16° o peggio in classifica. Il Milan è stato in grado di ottenere solo una vittoria e due pareggi in quelle partite e sta uscendo dal pareggio a reti inviolate delle semifinali di Coppa Italia contro la rivale Inter.

Nel frattempo, Lorenzo Insigne del Napoli ha segnato quattro gol nelle ultime sei partite in tutte le competizioni. Inoltre, il giovane attaccante promettente Victor Osimhen continua a stupire nelle sue opportunità poiché inizia a vedere apparizioni più coerenti in campo. Inoltre, il capitano e difensore centrale del Milan Alessio Romagnoli dovrebbe saltare la partita a causa di un infortunio alla coscia subito contro l’Inter.

“Questa potrebbe rivelarsi un’altra partita serrata tra due squadre forti e accese, ma ci sono alcuni motivi per cui il Napoli potrebbe superarla”. Green ha detto a SportsLine. “Gli uomini di Spalletti sono in vantaggio in casa, dominano gli scontri diretti e hanno avuto tutta la settimana di riposo, mentre il Milan ha giocato contro l’Inter infrasettimanale”.

