Pronostico Manchester United vs Tottenham, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 12 marzo

Manchester United ha poco margine di errore nella sua lotta per un posto tra i primi quattro mentre il Tottenham visita l’Old Trafford per una partita della Premier League inglese sabato. Lo United (13-8-7) entra nella settimana 29 al quinto posto in classifica dopo essere caduto di un punto dopo la sconfitta per 4-1 contro il primato della lega Manchester City domenica scorsa. Anche il Tottenham (14-3-9) è una delle squadre al centro, a soli due punti dai Red Devils al settimo posto. Il Man U è una delle sole cinque squadre della Premier League ad aver giocato tutte le 28 partite, con gli Spurs che ne hanno due in mano e l’attuale numero 4 Arsenale tenendone tre. Ciò significa che i Red Devils cercheranno disperatamente di assicurarsi punti sabato, ma il Tottenham arriva con fiducia dopo un 5-0 di Everton di lunedi.

Il calcio d’inizio è previsto per le 12:30 ET all’Old Trafford a Manchester, in Inghilterra. Man U è il favorito di +140 (rischia $ 100 per vincere $ 140) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Manchester United vs Tottenham di Caesars Sportsbook. Gli Spurs sono i +190 sfavoriti, un pareggio è elencato a +245 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta del Tottenham contro il Manchester United o qualsiasi pronostico della Premier League inglese, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Martin Green.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo.

Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Tottenham vs. Manchester United:

Spread Manchester United vs Tottenham: United -0,5 (+130)

Over-under Manchester United vs Tottenham: 2,5 gol

Money line Manchester United vs. Tottenham: United +140, Spurs +190, Draw +245

UOMO: Bruno Fernandes ha realizzato 116 tiri, il secondo in campionato

ha realizzato 116 tiri, il secondo in campionato TOT: Son Heung-min è 10° in campionato per azione di creazione di tiri (83)

Perché dovresti sostenere il Manchester United

I Red Devils sono 4-1-1 negli ultimi sei incontri con il Tottenham, superandoli per 6-1 ottenendo vittorie consecutive. Marco Rashford segnato insieme a Cristiano Ronaldo e Edinson Cavani nella vittoria per 3-0 a Londra in ottobre. Rashford ha quattro gol in campionato e potrebbe giocare un ruolo importante sabato con Ronaldo (nove gol) incerto per un infortunio all’anca e Cavani (due) per un problema all’inguine. Bruno Fernandes (nove gol, sei assist) è un’ottima opzione per guidare l’attacco e sarà motivato dopo la sua giornata frustrante contro la robusta difesa del Manchester City.

Jadon Sancho ha avuto alcuni grandi momenti contro il City e ha segnato il suo terzo gol stagionale, e sabato il 21enne potrebbe dare un’occhiata più da vicino. Fernandes guida la lega in passaggi chiave (77) e Paul Pogba ha nove assist in 15 partite, quindi i giovani giocatori dovrebbero avere delle occasioni di qualità. Lo United ha 70 tiri in più rispetto al Tottenham e ha messo in porta 133 dei suoi 397, il terzo più in campionato. Portiere David de Gea è stato un cavallo di battaglia, giocando ogni minuto di tutte le 28 partite mentre guidava l’EPL con 100 salvataggi e registrando una percentuale di salvataggio di 73.

Perché dovresti sostenere il Tottenham

Gli Spurs non sparano tanti colpi come il Manchester United, ma sono molto più efficienti. Guidano la Premier League mettendo a segno il 39 percento, più del due percento in più rispetto a qualsiasi altra squadra. Lo United è in parità per il terzo maggior numero di tentativi in ​​porta consentiti, con il portiere costretto a parare su 137 su 382 (36%). Ciò significa che dovrebbero esserci molte corsie di tiro per Harry Kane e Son Heung-min, che hanno segnato 21 gol in campionato.

Il Tottenham ha vinto l’ultimo incontro all’Old Trafford 6-1, con Kane e Son che hanno segnato due gol ciascuno. Potrebbe anche sorprendere Man U in attesa della partita di martedì di Champions League con l’Atletico Madrid. Kane ha segnato due gol e Son una volta contro l’Everton, e anche Sergio Reguilon è entrato nel tabellone. Il terzino porta l’EPL nei cross in area di rigore con 22.

Come scegliere tra Tottenham e Manchester United

