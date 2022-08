Pronostico Manchester United vs Liverpool, quote: Expert fa scelte della Premier League inglese 2022 per il 22 agosto

Quello del Manchester United l’inizio devastante non diventa più facile poiché si preparano a ospitare il rivale Liverpool lunedì all’Old Trafford. Una sconfitta umiliante per 4-0 Brentford sabato scorso ha sollevato grandi allarmi per il Manchester United, arrivato sulla scia di una battuta d’arresto per 2-1 contro il Brighton in apertura. Anche il Liverpool ha un inizio difficile dopo aver terminato a un solo punto dal campione Manchester City ultima stagione. Hanno aperto con un pareggio per 2-2 Fulham prima di essere tenuto 1-1 da Palazzo di cristallo di lunedi. I Reds sperano che il loro talentuoso attacco possa sopraffare la debole difesa del Manchester United, ma lo United avrà un vero senso di disperazione e il sostegno dei fedeli dell’Old Trafford. Il Liverpool ha vinto tre vittorie consecutive contro i Red Devils, inclusa una vittoria per 5-0 nell’incontro di Manchester lo scorso ottobre.

Il calcio d’inizio è fissato per le 15:00 ET a Manchester, in Inghilterra. Caesars Sportsbook elenca il Liverpool come il favorito di -160 (rischiare $ 160 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Manchester United contro Liverpool. Lo United è il +400 sfavorito, un pareggio regolamentare ha un prezzo di +320 e l’over/under per i gol totali segnati è 3,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Liverpool e Manchester United, devi vedere le previsioni della Premier League inglese dal comprovato insider del calcio Martin Green.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate. Green ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Ora, Green ha scomposto Manchester United contro Liverpool da ogni angolazione e ha semplicemente bloccato le sue scelte e le sue previsioni. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le scelte di Green. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Liverpool vs. Manchester United:

Spread Man U vs Liverpool: Liverpool -0,5 (-160)

Over/under Man U vs Liverpool: 3,5 gol

Money line Man U vs Liverpool: Man U +400, Liverpool -160, Draw +320

Man U: ha subito 11 gol nelle ultime quattro partite di campionato

LIV: Ha superato Man U 19-4 negli ultimi otto incontri

Man U vs Liverpool: guarda le scelte su SportsLine

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds hanno segnato 13 gol negli ultimi tre incontri con il Manchester United e il Brentford ha messo in imbarazzo la linea di fondo dei Red Devils lo scorso fine settimana. Sarà un grosso problema contro un attacco che vede protagonista Mohamed Salah, Luis Diaz e Roberto Firmino. Salah ha condiviso la Scarpa d’Oro con 23 gol la scorsa stagione e ha ottenuto i migliori 13 assist EPL, e ha segnato in apertura. Diaz ha segnato l’unico gol lunedì e ne ha segnati 18 in mezzo Porto e Liverpool nella campagna 2021-22.

La difesa del Liverpool rimane una delle migliori del campionato ed è supportata dal portiere Alisson (20 lenzuola pulite la scorsa stagione). L’attacco Man U non ha presentato molti pericoli, e Cristiano Ronaldo ha avuto scarso impatto. È stato scontento e ha pianificato un’uscita, quindi potrebbe rimanere inefficace. Il Liverpool ha subito 26 gol la scorsa stagione, il minor numero di gol in campionato, mentre Man U ne ha subiti 57. Anche i Reds ne hanno segnati 94, rispetto ai 57 dello United.

Perché dovresti sostenere il Manchester United

I Red Devils hanno ancora molto orgoglio e il talento non manca. Ronaldo e Bruno Fernandes sono capaci di brillantezza in qualsiasi momento. Ronaldo ha segnato 18 gol la scorsa stagione, mentre Fernandes ne aveva 10, e hanno combinato per nove assist. Ronaldo è stato chiaro sul suo desiderio di trasferirsi, quindi questa potrebbe essere la sua ultima partita all’Old Trafford. Se ne avrà l’opportunità, punterà a dare spettacolo. Gli attaccanti hanno un forte sistema di supporto, con Christian Eriksen e Fred (quattro obiettivi nel 2021-22) entrambe le forze creative e Jadon Sancho e Marco Rashford anche disponibile.

Casemiro è stato aggiunto da Real Madrid per iniettare più talento nel centrocampo, ma non dovrebbe essere registrato in tempo per la partita di lunedì. Lo United è terzo in campionato per tempo di possesso palla (65%), quindi il Liverpool non dovrebbe essere in grado di assumere il pieno controllo. Erik ten Hag deve affrontare un compito arduo per rivitalizzare il club più famoso del mondo, ma l’allenatore olandese ha talento a sua disposizione e altro in arrivo. Ha avuto il tempo di escogitare un piano e sa che un risultato positivo potrebbe essere un enorme trampolino di lancio.

Come scegliere tra Liverpool e Manchester United

Green ha analizzato la partita Liverpool-Manchester United da ogni angolazione e si sta piegando sul totale dei gol. Fornisce anche le sue due migliori scommesse sicure, entrambe offrendo pagamenti più soldi e ha una ripartizione completa della partita. Sta solo condividendo quelle scelte qui.

Allora, chi vince il Liverpool contro il Manchester United? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per Manchester United vs Liverpool, tutte dall’esperto di calcio europeo che ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori nelle ultime quattro stagioni, e scoprilo.