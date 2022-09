Pronostico Manchester United vs Leicester City, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 1 settembre

Manchester United spero di ottenere tre vittorie consecutive giovedì quando visiteranno in difficoltà Città di Leicester per una partita della Premier League inglese 2022-23. Il Manchester United (2-0-2) è rimbalzato da due brutte sconfitte per iniziare la stagione con una straordinaria vittoria per 2-1 contro Liverpoolseguito da una vittoria per 1-0 a Southampton di sabato. L’allenatore Erik ten Hag ha mantenuto il capocannoniere di tutti i tempi Cristiano Ronaldo in panchina per iniziare tre delle quattro partite, e il 37enne è alla ricerca di un trasferimento. Il Leicester (0-1-3) ha iniziato la stagione con un pareggio per 2-2 contro Brentford ma ne ha perse tre di fila, inclusa una battuta d’arresto per 2-1 sabato contro lo shorthanded Chelsea.

Spread Leicester vs. Man U: United -0,5 (+100)

Over/under Leicester vs. Man U: 2,5 gol

Linea di denaro Leicester vs. Man U: Leicester +240, United +105, Draw +270

LEI: I Foxes hanno segnato 21 gol nelle ultime 10 partite di campionato

UOMO: I Red Devils hanno segnato in 26 partite consecutive contro il Leicester

Perché dovresti sostenere il Manchester United

I Red Devils avevano bisogno di una scossa di fiducia, e ce l’hanno ottenuta con l’emozionante vittoria contro il Liverpool. Hanno tenuto palla solo per il 29% della partita, ma sono stati pericolosi in contropiede e hanno pareggiato cinque tiri in porta dei Reds. Marco Rashford e Jadon Sancho segnato in quella partita, e Bruno Fernandes ha vinto contro il Southampton. Il 27enne Fernandes sembra più pericoloso quando è compagno Portogallo stella Ronaldo è in panchina. Ha segnato 18 gol e 12 assist nella stagione prima che Ronaldo tornasse al Manchester United.

Ronaldo ne ha segnati 18 la scorsa stagione, mentre Fernandes ha segnato 10 gol e ne ha impostati sei. L’anziano Ronaldo può ancora dare brillantezza dalla panchina e l’attacco di Man U potrebbe trovare più successo contro i Foxes. Il Leicester City ha subito 10 gol nelle quattro partite e il portiere fedele Kasper Schmeichel è andato avanti. Sostituzione Danny Ward ha parato solo sei dei 16 tiri in porta che ha affrontato (37,5%).

Perché dovresti sostenere Leicester City

I Foxes non hanno avuto successo finora, ma hanno il talento per sfidare una difesa traballante di Man U. Sono anche imbattuti negli ultimi quattro incontri di campionato (2-2-0), inclusa una vittoria per 4-2 al King Power Stadium in ottobre. Tuo Tielemans e Jamie Vardy entrambi hanno segnato in quella partita e, sebbene nessuno dei due abbia trovato la rete in questa stagione, hanno segnato 21 gol nel 2021-22. Vardy ne ha segnati almeno 15 in cinque stagioni consecutive, quindi ne ha uno per uno e ha due assist. David de Gea è instabile quasi quanto Ward, salvando solo il 65 percento dei colpi che ha affrontato (13 su 20).

Tielemans, Harvey Barnes e Giacomo Maddison sono un potente motore per l’attacco con Vardy. Maddison ha segnato due gol in questa stagione e la squadra spera che sarà in forma dopo aver perso la scorsa settimana. Barnes ha segnato l’unico gol nella sconfitta del Chelsea. Il Leicester ha preso il comando in entrambe le partite casalinghe ma non è riuscito a chiudere una vittoria. Dovrebbero avere possibilità contro lo United, che ha concesso 63 tiri, il quinto più in campionato. Otto delle 12 sconfitte di Man U la scorsa stagione sono arrivate in trasferta e 10 delle 14 vittorie dei Foxes (e 34 dei loro 52 punti) sono arrivate in casa.

Come scegliere tra Leicester City e Manchester United

