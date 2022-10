Pronostico Manchester United vs Chelsea, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 22 ottobre

Manchester United mirano a continuare il loro successo contro Chelsea, ma di certo non avranno vita facile quando visiteranno lo Stamford Bridge per la resa dei conti della Premier League inglese di sabato. Il Chelsea (6-2-2) è quarto nella classifica della Premier League, con un punto di vantaggio Unito (6-1-3), ma i Blues hanno vinto solo uno degli ultimi 11 incontri (1-6-4). Entrambe le squadre stanno andando alla grande, con il Chelsea imbattuto nelle ultime sette partite complessive (5-2-0) e lo United che non ha perso nelle ultime sei (5-1-0). I Red Devils hanno ottenuto una massiccia vittoria per 2-0 contro il Tottenham mercoledì, mentre i Blues cercheranno di riprendersi da un preoccupante pareggio 0-0 con Brentford lo stesso giorno. Gli ultimi quattro incontri si sono conclusi con un pareggio, con entrambi gli incontri della scorsa stagione terminati 1-1 dopo un paio di pareggi senza reti nel 2020-21.

Spread Chelsea vs. Man United: Chelsea -0,5 (+105)

Over/under Chelsea vs. Man United: 2,5 gol

Linea di denaro Chelsea vs. Man United: Chelsea +110, United +245, Draw +240

CHE: Hanno segnato piĂą gol in sei delle ultime sette partite.

UOMO: Hanno subito piĂą di un gol solo una volta negli ultimi otto.

Perché dovresti sostenere il Chelsea

I Blues sono stati una squadra diversa da quando è subentrato Graham Potter. Stanno giocando un po’ piĂą veloce, ma hanno comunque registrato cinque reti inviolate consecutive in tutte le competizioni. Hanno anche segnato 12 gol subendone due nelle sette partite sotto Potter. Giovane attaccante Monte Muratore sembra ringiovanito sotto il nuovo allenatore, con i suoi due gol e quattro assist tutti arrivati ​​​​negli ultimi sette. Raheem Sterling (tre gol in campionato), Kai Havertz (due) e Pierre-Emerick Aubameyang (una partita su tre) tutti possono causare problemi ai difensori.

Stella USMNT Cristiano Pulisico potrebbe ottenere più opportunità poiché Potter cerca una scintilla dopo lo 0-0. Ha un gol e un assist mentre è apparso in nove partite, iniziando solo due volte. I Red Devils hanno segnato 15 gol, di cui 11 in trasferta. Hanno perso due volte fuori casa, mentre i Blues sono 3-1-0 con un differenziale di più-5 a Stamford Bridge. Il Chelsea ha tenuto la palla per il 67% del pareggio con i Bees, mettendo in porta cinque dei 14 tiri. Se ci riescono quel sabato, traballante portiere dello United David de Gea potrebbe essere nei guai.

Perché dovresti sostenere il Manchester United

La fiducia dei Red Devils sta crescendo da settimane e la vittoria contro gli Spurs dovrebbe portarli a un massimo importante. Hanno segnato tre reti inviolate consecutive in tutte le competizioni e hanno segnato più gol in cinque degli ultimi sette. Bruno Fernandes finalmente ha ottenuto il suo secondo gol in campionato mercoledì. La stella portoghese ha segnato 28 gol e 18 assist nelle ultime due stagioni.

L’impennata dello United ha coinciso con la panchina in panchina dell’allenatore Erik ten Hag della lotta Cristiano Ronaldo e capitano Harry Maguire, stimolando un senso di urgenza nei loro compagni di squadra. Il manager ha trovato una formula vincente, che include Fred (che ha segnato anche mercoledì) e Casemiro creando occasioni e simili Marco Rashford e Antonio che finisce le cose. Hanno tre gol a testa.

