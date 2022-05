Pronostico Manchester United vs Brentford, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 2 maggio

Dopo essere stato secondo nella Premier League inglese la scorsa stagione, Manchester United avrà bisogno di un’enorme fortuna per finire come una delle prime quattro squadre nel 2021-22. Il Man United è sesto nella classifica EPL con 55 punti, otto dietro al quarto posto Arsenale, che ha quattro partite rimanenti contro le tre dei Red Devils. Il Manchester United (15-10-10) tenta di mantenere vive le sue sottili speranze quando giocherà l’ultima partita casalinga della stagione lunedì contro Brentford (11-7-16). I Red Devils hanno ottenuto una vittoria per 3-1 a Brentford il 19 gennaio.

Il calcio d’inizio all’Old Trafford è fissato per le 15:00 ET. Il Manchester United è il favorito di -140 (rischiare $ 140 per vincere $ 100) nelle ultime quote Manchester United vs Brentford da Caesars Sportsbook, mentre Brentford è lo sfavorito di +360. Un pareggio di 90 minuti ha un prezzo di +300 e l’over-under per i gol totali segnati è 2,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Brentford e Manchester United, devi vedere cosa ha da dire il comprovato insider del calcio Jon Eimer.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicap con sede nell’Indiana ha compilato un record vincente di 260-133-1 con oltre 90 unità di profitto per la sua comunità su varie piattaforme negli ultimi due mesi.

Ora, Eimer ha analizzato Manchester United vs Brentford da ogni angolazione e ha appena rivelato le sue scelte e le sue previsioni in Premier League. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le sue scelte. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Brentford vs. Manchester United:

Spread Manchester United vs Brentford: United -0,5

Over-under Manchester United vs Brentford: 2,5 gol

Money line Manchester United vs Brentford: United -140, Brentford +360, Draw +300

MU: I Red Devils hanno segnato un totale di due gol durante la loro serie di tre vittorie consecutive

BRE: I Bees sono imbattuti nelle ultime 12 partite di campionato giocate di lunedì (cinque vittorie, sette pareggi)

Perché dovresti sostenere il Manchester United



I Red Devils sono senza vittorie nelle ultime tre partite, ma la colpa non può essere attribuita alla loro superstar. Cristiano Ronaldo ha fornito tutto l’attacco durante la sua siccità, segnando l’unico gol nella sconfitta per 3-1 in casa dell’Arsenal e un pareggio per 1-1 in casa contro Chelsea dopo che il club è stato chiuso Liverpool. Il 37enne attaccante portoghese guida il Manchester United con 17 gol in campionato e ha segnato ciascuno dei cinque conteggi che la squadra ha registrato nelle ultime cinque gare.

Inoltre, Ronaldo ha segnato otto dei nove gol realizzati dai Red Devils nelle ultime sette partite, registrando un paio di triplette in quell’arco di tempo. Bruno Fernandesche ha segnato 18 gol la scorsa stagione, sarà ansioso di raggiungere la doppia cifra per la seconda stagione consecutiva poiché è secondo ai Red Devils con nove. Marco Rashford e Antonio Elanga ha segnato solo quattro e due gol, rispettivamente, ma entrambi hanno segnato nella vittoria del Man United a Brentford all’inizio di questa stagione.

Perché dovresti sostenere Brentford

I Bees sono 14° in classifica nella loro prima stagione dell’Inghilterra massima serie dal 1946-47, ma sono saliti fuoco di ritardo. Il club è imbattuto da quattro vittorie consecutive (tre vittorie, un pareggio) e ha perso solo una volta nelle ultime sette uscite (5-1-1) dopo aver sopportato un periodo di nove partite senza vittorie (0-1-8). Il Brentford ha giocato molto bene in difesa nelle ultime sette partite, concedendo un totale di cinque gol e segnando un paio di reti inviolate.

La squadra ha accumulato 14 gol in questo periodo, con Ivan Toni essendo il miglior contributore. Il 26enne attaccante ha segnato metà dei 12 gol della sua squadra in sette partite, fornendo tutto l’attacco in una vittoria per 3-1 contro Città di Norwich il 5 marzo e un trionfo per 2-0 Burnley una settimana dopo. Toney, che è secondo ai Bees con quattro assist, ha anche preso parte alla sconfitta contro il Man United a gennaio.

Come fare scelte tra Brentford e Manchester United

Eimer ha analizzato la partita tra Brentford e Manchester United da tutte le parti e si sta sporgendo sul totale dei gol. Ha anche rivelato altre due migliori scommesse sicure e un’analisi completa della partita. Vai su SportsLine per vedere la sua analisi e le migliori scelte.

Quindi chi vince il Manchester United contro il Brentford? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per Manchester United vs. Brentford, tutte da uno dei migliori scommettitori specializzato nella ricerca del valore negli incontri trascurati, e scoprilo.