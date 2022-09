Pronostico Manchester United vs Arsenal, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 4 settembre 2022

Arsenale dimostrerà di essere in cima alla classifica della Premier League inglese 2022-23 quando visiterà l’Old Trafford domenica per affrontare la rinascita Manchester United. I Gunners (5-0-0) sono l’unica squadra della Premier League a prendere tutti e tre i punti in ogni partita, ma Unito (3-0-2) ne hanno vinte tre di fila. Il manager dei Red Devils Erik ten Hag sta trovando la ricetta giusta nel suo tentativo di cambiare le cose all’Old Trafford, e un inizio triste sembra solo un brutto ricordo. Una vittoria casalinga per 2-1 contro Liverpool il 22 agosto ha fornito una scintilla e una vittoria per 1-0 a Leicester giovedì ha continuato le buone vibrazioni. Il nuovo look dell’attacco dell’Arsenal è stato bombardato Aston Villa mercoledì, con un vantaggio di 22-4 ai tiri e nove in porta, ma ha dovuto ottenere una vittoria per 2-1. I Gunners hanno vinto sette degli ultimi otto incontri di campionato, ma il Manchester United ha prevalso 3-2 nell’ultimo incontro all’Old Trafford a dicembre.

Il calcio d’inizio è fissato per le 11:30 ET a Manchester, Inghilterra. Lo United è un leggero favorito di +160 (rischia $ 100 per vincere $ 160) sulla linea del denaro dei 90 minuti, con l’Arsenal il +165 perdente, nelle ultime quote Manchester United vs. Arsenal di Caesars Sportsbook. Un pareggio regolamentare ha un prezzo di +250 e l’over/under per il totale dei gol segnati è fissato a 2,5. Prima di fare qualsiasi scelta tra Arsenal e Manchester United o pronostici sulla Premier League inglese, devi vedere cosa ha da dire Martin Green di SportsLine.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state azzeccate. Green ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18, ed è 10-7 nelle ultime 17 scelte EPL. Ha il dito sul polso del gioco in tutto il mondo.

Ora, Green ha analizzato il match Man U contro Arsenal da ogni angolazione e ha semplicemente bloccato le sue scelte e le sue previsioni EPL. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le scelte di Green. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Arsenal vs. Man U:

Spread Man U vs Arsenal: Man U -0,5 (+155)

Over/under Man U vs Arsenal: 2,5 gol

Money line Man U vs. Arsenal: United +160, Arsenal +165, Draw +250

Man U: Hanno segnato nelle ultime sette partite casalinghe di campionato.

Arsenal: hanno segnato in otto incontri consecutivi all’Old Trafford.

Scelte Man U vs. Arsenal: guarda le scelte su SportsLine

Perché dovresti sostenere il Manchester United

I Red Devils sono pieni di fiducia dopo l’enorme vittoria contro il rivale Liverpool. Ten Hag ha preso le decisioni difficili per mettere in panchina la superstar Cristiano Ronaldo e capitano Harry Maguire, ma ha funzionato. Nuovo capitano Bruno Fernandes ora guida l’attacco e, sebbene finora abbia un solo gol, ha dimostrato di poter essere un punto focale. Aveva 18 gol e 12 assist nel 2020-21, prima Ronaldo è arrivato e ha segnato 18 gol la scorsa stagione. Jadon Sancho (due gol) e Marco Rashford (un gol, un assist) anche loro sembrano ringiovaniti ultimamente.

Entrambe le squadre giocheranno le partite di Europa League, e mentre il Man U ha un giorno di riposo in meno da metà settimana, l’Arsenal sta affrontando una crisi di infortuni. Portiere Aaron Ramsdale potrebbe mancare del tutto (o essere a meno del 100 percento) e diversi centrocampisti chiave stanno zoppicando. I Gunners hanno battuto solo una squadra che ha ottenuto più di una vittoria in questa stagione, quindi un viaggio all’Old Trafford sarà il loro primo test importante. L’Arsenal ha vinto una volta nelle ultime 15 visite all’Old Trafford (1-5-9) e non ha iniziato con sei vittorie consecutive dalla stagione 1947-48.

Perché dovresti sostenere l’Arsenal

L’attacco dei Gunners è sembrato molto diverso da quello dell’anno scorso nelle prime cinque partite. L’Arsenal è arrivato quinto in classifica la scorsa stagione, con 11 punti di vantaggio sul sesto posto dello United, nonostante un attacco lento, e l’aggiunta del brasiliano Gabriele Gesù ha trasformato la loro offesa. Ha segnato tre gol e tre assist in cinque partite e ha spinto il connazionale brasiliano Gabriele Martinelli ad un livello superiore. Entrambi hanno segnato nella vittoria di mercoledì contro il Villa, regalando anche tre gol al 21enne Martinelli. L’Arsenal ha segnato 13 gol e ne ha subiti quattro.

Martin Odegaard e Bukayo Saka hanno giocato un ruolo importante nel successo dei brasiliani, ma la disponibilità di Odegaard è in dubbio. Anche il norvegese ha segnato tre gol, quindi gli mancherebbe, ma Emile Smith Rowe è un sostituto capace. Il 22enne ha segnato 10 gol la scorsa stagione, secondo in squadra agli 11 di Saka. L’Arsenal ha finora un vantaggio del 6% in possesso palla (57-51), quindi dovrebbe controllare il ritmo e ha concesso solo 12 tiri in porta, penultimo in campionato. Lo United ha segnato solo cinque gol nelle prime cinque partite.

Come scegliere tra Arsenal e Manchester United

Green ha analizzato la partita di domenica tra Arsenal e Manchester United da ogni angolazione. Sta prendendo l’Over sul totale del goal e ha altre due migliori scommesse sicure, insieme alla sua completa ripartizione della partita. Sta solo condividendo quelle scelte qui.

Allora, chi vince il Manchester United contro l’Arsenal nella partita di Premier League inglese di domenica? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per la partita Arsenal-Manchester United, tutte dall’esperto di calcio che ha il polso del gioco in tutto il mondo.