Pronostico Manchester City vs. West Ham, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 15 maggio

Manchester City spera di sigillare il suo quarto titolo di campionato in cinque anni domenica quando visiterà lo stadio di Londra per affrontare West Ham United in una partita della Premier League inglese. Il City (28-5-3) può aprire un vantaggio di sei punti sul Liverpool in vista dell’ultima settimana. I Reds giocheranno martedì e domenica, mentre il City affronterà l’Aston Villa nell’ultima giornata della stagione. I Citizens stanno affrontando problemi di infortunio sulla linea di fondo, ma hanno una vasta gamma di opzioni in alto e possono battere qualsiasi squadra. Il West Ham (16-7-13) sta cercando di avvicinarsi a un posto in Europa League e potrebbe passare al pareggio per il sesto posto con una vittoria domenica. È a tre punti dal Manchester City e vincerebbe un tie-break sul differenziale reti se riuscisse a pareggiare. Il City ha vinto l’ultimo incontro 2-1, a novembre all’Etihad Stadium, e non perde una partita di campionato contro gli Hammers dal 2015.

Il calcio d’inizio è fissato per le 9:00 ET. Caesars Sportsbook elenca il Man City come il favorito di -270 (rischiando $ 270 per vincere $ 100) nelle sue ultime quote tra West Ham e Manchester City, mentre il West Ham è un perdente di +700. Un pareggio ha un prezzo di +410 e l’over-under per i goal totali è 3,5. Prima di fare qualsiasi scelta tra Manchester City e West Ham o pronostici EPL, devi vedere cosa ha da dire Jon Eimer, esperto di calcio.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro. L’handicapper con sede nell’Indiana è uno sbalorditivo 37-15 sulle sue ultime 52 scelte di calcio, ben oltre 13 unità, per un ritorno di quasi $ 1.400 per $ 100 scommettitori.

Ora, Eimer ha analizzato Man City vs. West Ham da ogni angolazione e ha appena rivelato le sue scelte e le sue previsioni. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le scelte di Eimer. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per West Ham vs. Man City:

Spread Manchester City vs. West Ham: City -1,5 (+105)

Over-under Manchester City-West Ham: 3,5 gol

Money line Manchester City vs. West Ham: West Ham +700, City -270, Draw +410

West Ham: Jarrod Bowen ha segnato sette gol nelle ultime 14 partite di campionato.

ha segnato sette gol nelle ultime 14 partite di campionato. Man City: ha segnato 24 gol nelle ultime sei partite in tutte le competizioni.

Perché dovresti sostenere il Manchester City

I Cittadini hanno avuto qualche problema alle spalle, con diversi titolari fuori o sbattuti a terra, ma portiere Ederson è uno dei migliori al mondo. È in testa alla classifica con 20 reti inviolate ed è quinto in percentuale di parate, e gli Hammers hanno una media di meno di quattro tiri in porta a partita. Il City guida la classifica dei tentativi in ​​rete con 227 (6,3 a partita). Il manager Pep Guardiola ha la creatività per usare la sua profondità in avanti per proteggere la linea di fondo, con Rodri probabile che ritorni ad aiutare. Il ritorno di Nathan Ake anche da un infortunio dovrebbe aiutare immensamente.

Anche se la linea di fondo non può reggere, il City ha una capacità più che sufficiente per superare gli Hammers. Kevin De Bruyne ha segnato quattro gol nella vittoria per 5-1 contro i Wolves mercoledì per dargli un record di 15 per la squadra, e Raheem ha segnato tre gol nelle ultime due partite e si trova a 13. Riad Mahrez (11 gol), Phil Foden (nove), Gabriele Gesù (otto) e Bernardo Silva (otto) sono solo una parte della potenza di fuoco che la città ha in riserva. De Bruyne e Gesù sono registi supremi e hanno 15 assist combinati. I Citizens hanno segnato più gol (94) e ne hanno subiti meno (22).

Perché dovresti sostenere il West Ham

Gli Hammers hanno la capacità in alto di sfruttare la difesa della città esaurita. Michele AntonioSaid Benrahma e Jarrod Bowen sono tutti marcatori capaci. Bowen guida la squadra con 10 gol, mentre Benrahma ha segnato due gol e Antonio una volta nella vittoria per 4-0 contro il Norwich lo scorso fine settimana. Entrambi sono stati sconfitti dopo i loro gol, ma la squadra è ottimista sul fatto che sarà pronta. Hanno combinato per 17 gol e Pablo Fornals ne ha sei, quindi gli Hammer possono causare alcuni problemi. Hanno segnato almeno una volta in ogni partita casalinga di questa stagione, segnando 31 gol in 18 partite.

Dovranno affrontare una linea di fondo che avrà un sacco di inesperienza con diversi giocatori fuori posizione. Il West Ham ha eliminato il City dalla Coppa di Lega nel quarto turno di ottobre, prevalendo sui calci di rigore dopo che le squadre hanno giocato per 0-0. Gli Hammers sono più-11 nel differenziale reti e sono a metà classifica nel punteggio e nella difesa. Portiere Lukasz Fabianski può tenerli in partita, dato che il veterano polacco è ottavo in Premier League nei parate con 95. Ha segnato otto reti inviolate e ha una percentuale di parate di 69,7.

Come scegliere tra Manchester City e West Ham

Eimer ha analizzato la partita di domenica tra West Ham e Manchester City da ogni angolazione. Sta superando il totale del goal alternativo di 2,5 (-180) e ha fornito altre tre scommesse migliori, tra cui un paio di giocate più soldi. Sta solo condividendo quelle scelte qui.

Allora, chi vince il Manchester City contro il West Ham nella partita della Premier League inglese di domenica? E quale gioco plus-money è un must? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per la partita tra West Ham e Manchester City, tutte dall’esperto di calcio che è 13-8 sulle sue ultime 21 scelte della Premier League inglese, e scoprilo.