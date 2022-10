Pronostico Manchester City vs. Southampton, quote: scelte della Premier League inglese, migliori scommesse per l’8 ottobre 2022

Manchester City proverò a mettere Southampton questa volta in trasferta quando sabato ospiteranno una partita della Premier League inglese all’Etihad Stadium. Entrambe le partite della scorsa stagione si sono concluse con un pareggio, ma il City sarà pronto a tenere il passo mentre cercherà di difendere il suo titolo di campionato. Il City (6-2-0) è l’unica squadra EPL senza sconfitte in questa stagione, ma è seconda in classifica, un punto dietro Arsenale. Il Manchester City ha schiacciato il rivale Manchester United 6-3 lo scorso fine settimana nell’ultima partita di campionato ed è arrivato mercoledì dopo la sconfitta per 5-0 del Copenaghen in Champions League. Il Southampton (2-1-5) è 16° nella classifica EPL e ha perso 2-1 contro Everton la settimana scorsa.

Il calcio d’inizio è fissato per le 10:00 ET a Manchester, in Inghilterra. Caesars Sportsbook elenca il City come il favorito -900 (rischiando $ 900 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Manchester City contro Southampton. Il Southampton è un perdente di +2200, un pareggio ha un prezzo di +800 e l’over/under per i goal totali è 3,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Southampton e Manchester City, devi vedere le previsioni della Premier League inglese dal comprovato insider del calcio Martin Green.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate. Green ha generato quasi $ 33.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha ottenuto sei delle sue ultime otto scelte EPL. Ha il dito sul polso del gioco in tutto il mondo.

Ora, Green ha analizzato il match tra Southampton e Manchester City da ogni angolazione e ha appena bloccato le sue scelte e previsioni EPL. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le sue scelte. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Manchester City vs Southampton:

Spread Man City vs Southampton: City -2,5 (-120)

Man City vs Southampton Over/Under: 3,5 goal

Man City vs. Southampton money line: City -900, Southampton +2200, Draw +800

MC: Il Man City ha segnato 54 gol rimanendo imbattuto nelle ultime 15 partite casalinghe

SOU: I Saints hanno subito almeno un gol in 18 partite consecutive in trasferta

Perché dovresti sostenere il Manchester City

Il City è una squadra ancora migliore rispetto alla scorsa stagione, quando ha battuto il Liverpool per lo scudetto. Erling Haaland ha messo a fuoco l’attacco e l’attaccante norvegese ha superato anche le più alte aspettative. Ha segnato 14 gol in otto partite di campionato, con tre triplette, e ne ha segnate 19 in 11 partite in tutte le competizioni. Ha segnato due gol nella vittoria contro il Copenaghen prima di saltare il secondo tempo, quindi sarà a riposo. La sua presenza ha permesso a centrocampista di punta Kevin de Bruyne concentrarsi su ciò che sa fare meglio: distribuire la palla. Il belga guida la classifica con otto assist finora.

I cittadini hanno molte opzioni, con Phil Foden (cinque gol, tre assist), Bernardo Silva (due gol, quattro assist) e Ilkay Gundogan (due gol) tutti capaci di brillantezza. Il City guida l’EPL in possesso (68,6%), mentre i Saints sono a 44,3. I Citizens hanno tenuto palla per il 75% dell’ultimo incontro e hanno avuto un vantaggio di 20-7 nei tiri. Sono in testa alla classifica per tiri (140) e mentre i Saints sono una delle sei squadre su 100, hanno messo in porta solo 26,7, la quarta peggiore della lega.

Perché dovresti sostenere Southampton

I Saints possono trarre fiducia dai matchup dell’anno scorso. Hanno tenuto il City senza gol all’Etihad, una delle sole quattro partite della scorsa stagione in cui non sono riusciti a segnare. Hanno tirato 22 tiri la scorsa settimana nella sconfitta contro l’Everton, con sei di quelli in porta, ma non sono riusciti a trovare almeno un pareggio. Joe Aribo ha segnato il suo secondo gol stagionale nella partita, e lui e Che Adams condividere il vantaggio della squadra negli obiettivi.

Adams può causare problemi a qualsiasi difesa e ha 22 gol e 11 assist in quattro stagioni con la squadra. Altri quattro giocatori hanno segnato per i Saints, che si sono affidati alla difesa. Hanno concesso 13 gol e 88 tiri, entrambi i voti sono i sesti migliori in Premier League. Il City ha segnato 36 tiri nelle due partite della scorsa stagione, ma solo sei sono andati in rete. James Ward-Prowse ha un gol e un assist per i Saints, e dà loro un’opzione pericolosa sui calci piazzati. Sarà anche desideroso di continuare a stupire mentre mira a far parte della squadra inglese della Coppa del Mondo, che dovrebbe essere annunciata il 20 ottobre.

