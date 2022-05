Pronostico Manchester City vs Newcastle, quote: scelte della Premier League inglese 2022, migliori scommesse degli esperti dell’8 maggio

Manchester City vede un altro titolo della Premier League inglese all’orizzonte, ma ha ancora acque agitate da navigare, inclusa la partita casalinga di domenica contro il Newcastle. Il City (26-5-3) può essere certo di vincere un quarto scudetto in cinque anni solo se vince, e vacilla dopo essere stato estromesso dalla Champions League da Real Madrid in modo drammatico mercoledì. I cittadini sono a pari punti Liverpool nella classifica della Premier League dopo che i Reds hanno pareggiato il Tottenham sabato. Il Newcastle (11-10-14) è balzato al 13° posto in classifica dopo che sembrava essere in serio pericolo di retrocessione all’inizio della stagione.

Il calcio d'inizio è fissato per le 11:30 ET a Manchester, Inghilterra. Il City è il favorito a -560 (rischiare $560 per vincere $100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Manchester City vs Newcastle di Caesars Sportsbook, con il Newcastle il perdente di +1500. Un pareggio ha un prezzo di +600 e l'over-under per il totale dei gol segnati è fissato a 3,5.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate. Green ha generato quasi $ 36.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Newcastle vs Man City:

Spread Man City vs Newcastle: City -2,5 (+130)

Over-under Man City vs Newcastle: 3,5 gol

Man City vs Newcastle money line: City -560, Newcastle +1500, Draw +600

MCY: Nove di di Kevin De Bruyne 11 gol in questa stagione sono arrivati ​​all’Etihad Stadium.

11 gol in questa stagione sono arrivati ​​all’Etihad Stadium. NOVITÀ: il Newcastle ha segnato 14 gol in 16 partite EPL nel 2022, cinque dei quali in una partita.

Perché dovresti sostenere il Manchester City

Il City non ha perso una partita casalinga Newcastle United dal settembre 2000, quando Alan Shearer diede ai Magpies una vittoria per 1-0. Ha perso contro il Newcastle solo una volta negli ultimi 28 incontri e ha segnato 15 gol mentre ha segnato tre reti inviolate negli ultimi quattro. Ciò include una vittoria per 4-0 a dicembre al St. James’ Park, quando il City ha tenuto la palla per il 72% della partita. Ha superato i Magpies 18-5 e ha concesso un solo tentativo in porta. Raheem Sterlingche ha segnato uno dei suoi 10 gol in campionato in quella partita, potrebbe giocare un ruolo importante nella partita di domenica.

Pep Guardiola ha molte opzioni per schierare una squadra pericolosa nonostante la stanchezza della sua squadra. Kevin De Bruyne e Riad Mahrez condividere il vantaggio della squadra con 11 gol, ma Phil Foden (otto gol), Bernardo Silva (otto) e Ilkay Gundogan (sei) sono tra coloro che possono farsi avanti. Il City guida l’EPL in possesso con il 68,1%, mentre il Newcastle è ultimo con il 39,7. I Citizens hanno anche segnato il minor numero di gol (21) e hanno un differenziale di più-63, mentre i Magpies hanno subito il quinto maggior numero di gol (56) e sono a meno-16.

Perché dovresti sostenere il Newcastle

Howe ha ribaltato le sorti dei Magpies e la squadra ha speso molti soldi per aggiungere giocatori. Non ha aggiunto stelle, ma Howe ha trovato la formula per ottenere il massimo da esse. Solo City (33) e Liverpool (41) hanno più punti del Newcastle (32) tra le squadre EPL quest’anno solare. I Magpies sono 7-1-4 nelle ultime 12 partite di campionato, con tre di queste sconfitte contro le prime cinque squadre. Hanno concesso più di un gol solo una volta nelle ultime 17 partite. Il Manchester City è logorato e probabilmente ancora pungente per la sconfitta di mercoledì, e il Newcastle è abbastanza pericoloso da sfruttarlo.

I Magpies hanno combattuto nella sconfitta per 1-0 contro il Liverpool lo scorso fine settimana, con il portiere Martin Dubravka la stella del giorno. Il veterano slovacco ha parato 10 degli 11 tiri in porta che ha affrontato per negare ai Reds una vittoria più enfatica. Capocannoniere del Newcastle Callum Wilson (sei gol) è reduce da un infortunio a lungo termine, ma potrebbe non essere pronto per un ruolo importante. Joelinton (quattro gol) e Chris Wood (due in 15 partite) sarà in lizza per guidare l’attacco, e anche Allain Saint-Maximin (cinque gol, quattro assist) può causare grattacapi alle difese. Il Newcastle ha concesso solo due gol nelle ultime cinque partite.

Come scegliere tra Newcastle e Manchester City

