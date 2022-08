Pronostico Manchester City vs Newcastle, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 21 agosto

Le squadre si scontrano con un inizio veloce quando Manchester City mette in palio il suo perfetto 2-0-0 contro il Newcastle (1-0-1) domenica. Il Manchester City ha aperto con una vittoria per 2-0 sul West Ham, seguita da una strepitosa vittoria per 4-0 su Bournemouth. Il Newcastle ha fatto a modo suo Foresta di Nottingham 2-0, ma poi ha segnato un pareggio senza reti con il Brighton. Le ultime due stagioni non sono state gentili con il Newcastle, che ha perso sei partite consecutive contro il Manchester City, inclusa una decisione di 5-0 lo scorso maggio.

Il calcio d’inizio al St. James’ Park di Newcastle upon Tyne, in Inghilterra, √® fissato per le 11:30 ET. Il Manchester City √® un favorito di -280 (rischia $ 280 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Manchester City vs Newcastle di Caesars Sportsbook. Il Newcastle √® un perdente di +800, un pareggio regolamentare ha un prezzo di +390 e l’over/under per i gol totali segnati √® 2,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Manchester City e Newcastle, devi vedere cosa ha da dire Jon Eimer, insider di SportsLine.

Eimer è uno scommettitore ad alto volume che ha una vasta conoscenza di campionati e giocatori di tutto il mondo. Da quando è entrato in SportsLine, Eimer ha coperto la Premier League inglese, la Serie A, la FA Cup e molto altro.

Ora, Eimer ha analizzato Man City vs Newcastle da ogni angolazione. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Man City vs. Newcastle:

Spread Man City vs Newcastle: Manchester City -1,5 (+100)

Man City vs Newcastle over/under: 2,5 gol

Money line Man City vs Newcastle: Manchester City -280, Newcastle +800, Draw +390

UOMO: I Blues hanno cancellato il Newcastle in cinque degli ultimi sei incontri

NOVIT√Ä: l’ultima vittoria del Newcastle nella serie √® stata una decisione 2-1 il 29 gennaio 2019

Perché dovresti sostenere il Manchester City

Il Manchester City è una squadra offensiva pericolosa poiché ha guidato la Premier League nei gol la scorsa stagione con 99, cinque meglio di Liverpool. Il club ha battuto gli avversari per 6-0 in questa stagione ed è in parità per il maggior numero di gol Arsenale, Brentford e Tottenham Hotspur. Inoltrare Erling Haaland parte alla grande ed è secondo in campionato con due gol e un assist.

Anche il centrocampista aiuta a potenziare la formazione dei Blues Kevin De Bruyne. Il 31enne belga è apparso in entrambe le partite di questa stagione, segnando un gol. Ha collezionato almeno 25 presenze in sei delle sue prime sette stagioni con il Man City, segnando 15 gol nel 2021-2022. In otto stagioni con il club, De Bruyne ha segnato 58 gol.

Perché dovresti sostenere il Newcastle

A differenza del Manchester City, il Newcastle √® stato limitato a soli due gol in questa stagione. Ma la loro difesa √® stata a dir poco brillante, ed √® a pari merito con i Blues per la leadership in campionato con due reti inviolate. Il Newcastle √® arrivato 14¬į con otto reti inviolate durante la stagione 2021-2022. Portiere Nick Papa ha effettuato cinque parate in rete e ha 48 reti inviolate nella sua carriera.

In attacco, il Newcastle √® stato guidato dall’attaccante Callum Wilson, che la scorsa stagione ha segnato un record di otto gol in 18 presenze e due sostituzioni. Wilson ha segnato uno dei gol nella vittoria sul Nottingham Forest. In tre stagioni con il Newcastle, Wilson ha segnato 21 gol in 46 presenze, di cui 12 nel 2020-2021.

