Pronostico Manchester City vs. Manchester United, quote: scelte degli esperti della Premier League inglese per il 2 ottobre 2022

Manchester City cercherà di rimanere in cima alla classifica della Premier League inglese quando ospiterà Manchester United domenica all’Etihad Stadium. Il City (5-2-0) è entrato nel weekend con un solo punto di distacco Arsenale e assomiglia molto alla centrale elettrica che ha vinto il titolo di Premier League la scorsa stagione. I Gunners affronteranno sabato il Tottenham, terzo posto, quindi il City potrebbe avere l’opportunità di conquistare il primo posto prima dell’inizio di questo derby di Manchester. Il City ha segnato gol in gruppi ed è entrato con molta fiducia come nuova stella Erling Haaland ha aggiunto un punto focale all’attacco. I Citizens rimangono uno dei migliori in Premier League su entrambe le estremità, quindi il Manchester United deve affrontare una grande sfida. I Red Devils (4-0-2) sono rimbalzati dall’inizio triste che ha visto il nuovo allenatore Erik ten Hag sul sedile caldo. Sono quinti nella classifica EPL, sei punti dietro la capolista Arsenal con una partita in mano. Il City ha vinto entrambi gli incontri la scorsa stagione, compreso 4-1 all’Etihad.

Ora, Green ha analizzato il match tra Manchester United e Manchester City da ogni angolazione. Puoi andare su SportsLine per vedere le scelte. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Manchester City vs. Manchester United:

Spread Man City vs. Man United: City -1,5 (-115)

Man City vs Man United over/under: 3,5 gol

Man City vs. Man United money line: City -295, United +750, Draw +440

Man City: in casa hanno almeno tre gol su sette di fila.

Man U: Non hanno vinto cinque partite EPL consecutive da aprile 2021.

Perché dovresti sostenere il Manchester City

I Citizens hanno ripreso da dove avevano interrotto la scorsa stagione, dominando su entrambe le estremità del campo. Hanno un record di 23 gol in campionato e ne hanno subiti solo sette, il penultimo in parità. Haaland ha segnato quasi la metà di questi, guidando il campionato con 11. Il City è stato dominante per gran parte della scorsa stagione senza un vero attaccante, e la stella norvegese non ha perso un colpo da quando è arrivata da Borussia Dortmund quest’estate. Ha un forte cast di supporto che include centrocampista stellare Kevin De Bruyneche è stato al top della forma e guida l’EPL con sei assist.

Phil Foden e Bernardo Silva avere tre assist ciascuno, e Rodri ne ha due, quindi c’è molto talento creativo nell’attacco. Lo United ha segnato solo otto gol in sei partite subendone otto e potrebbe avere problemi a prendere la palla. Il Man City ha una media di quasi il 71% di possesso, mentre lo United è inferiore al 50%. Ederson guida il campionato con quattro reti inviolate e il City ha concesso solo 12 tiri in porta. Erano 15-2-2 con un differenziale di gol più-43 in casa la scorsa stagione e hanno un vantaggio di 14-2 vincendo tutte e tre le partite finora.

Perché dovresti sostenere il Manchester United

I Red Devils hanno ricevuto una grande sferzata di fiducia dalla loro ondata poiché Ten Hag sembrava capire come vincere con il suo personale. Cristiano Ronaldo ha preso un posto in secondo piano, e il suo Portogallo compagno di squadra Bruno Fernandes dovrebbe essere la chiave dell’attacco Ha un solo gol mentre ne prepara uno, ma la stagione precedente aveva segnato 18 gol e 12 assist Ronaldo tornato in squadra. Che è sceso a 10 e sei la scorsa stagione. Marco Rashford (tre) e Jadon Sancho (due) sono in testa alle marcature, ma Rashford sta affrontando un infortunio al tendine del ginocchio e potrebbe mancare.

Se Sancho non può andare, ciò probabilmente rimetterebbe Ronaldo nel mix, e il 37enne è fuori per dimostrare che può ancora essere dominante. Ha segnato 18 gol con lo United la scorsa stagione. L’attuale serie di quattro vittorie consecutive in campionato dei Red Devils è iniziata con una vittoria per 2-1 contro Liverpool, e hanno consegnato all’Arsenal la loro unica sconfitta, quindi il City li prenderà sicuramente sul serio. Dopo aver affrontato un caldo intenso all’inizio, ten Hag è stato nominato allenatore del mese della lega per settembre e sembra stia imparando l’approccio migliore per il suo personale. Lo United è 2-0-1 in trasferta

