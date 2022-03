Pronostico Manchester City vs Manchester United, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 6 marzo

Campione in carica Manchester City cercherà di riconquistare la sua forma dominante domenica quando ospiterà Manchester United in una partita della Premier League inglese. Il derby di Manchester non richiede ulteriore motivazione, ma entrambe le squadre saranno alla disperata ricerca di punti quando scenderanno in campo all’Etihad Stadium. Il City (21-3-3) è il detentore del titolo e punta al quarto titolo in cinque anni, ma è a soli tre punti di vantaggio Liverpool in cima alla tabella EPL. Lo United (13-8-6) è in una battaglia con una sfilza di sfidanti per il quarto posto.

Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Manchester City vs. Manchester United:

Spread Man City vs Man U: City -1,5 (+105)

Man City vs. Man U over-under: 2,5 gol

Man City vs. Man U money line: City -265, United +750, Draw +380

MC: Kevin De Bruyne crea 5,14 colpi ogni 90 minuti, il migliore in EPL

crea 5,14 colpi ogni 90 minuti, il migliore in EPL MU: Bruno Fernandes guida l’EPL nelle azioni totali di creazione di colpi (114).

Perché dovresti sostenere Man City

I Cityzens hanno superato lo United negli ultimi anni, ma entrambe le squadre sono estremamente talentuose, quindi non la prenderanno alla leggera. Il City è stato dominante su entrambe le estremità del campo per tutta la stagione, segnando il secondo maggior numero di gol in campionato (64) pur consentendone il minor numero. Ha anche tenuto la palla per il 68 percento delle sue partite, il migliore del campionato del cinque percento rispetto al numero 2 del Liverpool. Riad Mahrez è stato bloccato, segnando 19 gol in tutte le competizioni, uno di quelli nella vittoria per 2-0 di martedì contro Peterborough in una partita di FA Cup. Jack Grealish anche segnato in quella partita.

Grealish e Phil Foden (sette gol) può causare molti problemi alle difese, mentre Raheem Sterling (10 gol in campionato) è un pericoloso finisher. Il City ha anche centrocampisti supremi in Kevin De Bruyne e Bernardo Silva, che hanno entrambi sette gol. I Cityzens hanno segnato almeno un gol in 24 partite consecutive.

Perché dovresti sostenere il Manchester United

I Red Devils sono passati in secondo piano al City negli ultimi anni, ma hanno comunque avuto successo contro i loro rivali. Il loro stile di gioco, in cui si siedono e difendono prima di sferrare contropiedi, è quello che ha turbato i Cityzens. Lo United è stato 4-3-1 negli ultimi otto incontri in tutte le competizioni e ha tre vittorie e un pareggio negli ultimi cinque in campionato. Lo United ha molto talento per competere con le migliori squadre, con giocatori come Bruno Fernandes e Marco Rashford più che in grado di avere significato impatto sull’esito di questa partita.

Anche lo United sarà alla disperata ricerca di punti per rimanere in posizione per tornare in Champions League la prossima stagione. È imbattuto da 11 partite (5-6-0) in tutte le competizioni, segnando 15 gol in quell’intervallo. Non è stato particolarmente impressionante, ma ha ottenuto i risultati. Il City non è stato eccessivamente dominante nelle ultime settimane, perdendo la sua ultima partita casalinga 3-2 contro il Tottenham. È stata anche una fortuna vincere 1-0 contro Everton sabato scorso, ottenendo un gol di Foden all’82’ ed evitando un rigore su quello che sembrava un fallo di mano a fine partita.

