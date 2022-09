Pronostico Manchester City vs Aston Villa, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 3 settembre 2022

Manchester City speranza Erling Haaland rimane in fiamme quando visitano Villa Park sabato per affrontare Aston Villa in una partita della Premier League inglese 2022-23. L’attaccante norvegese ha triplette consecutive, con la seconda in arrivo mercoled√¨ con un 6-0 di Foresta di Nottingham. Il Man City (4-1-0) ha ingaggiato il 22enne dopo aver vinto lo scudetto la scorsa stagione senza un vero attaccante, e ha consegnato. I Cityzens sono indietro di due punti Arsenale nella classifica della Premier League mentre i Gunners hanno continuato la loro corsa perfetta con una vittoria per 2-1 contro l’Aston Villa mercoled√¨. I Villans (1-0-4) stanno annaspando sotto la leggenda del Liverpool e dell’Inghilterra Steven Gerrarde il manager corre il grave rischio di essere licenziato se non riesce a girarsi.

Il calcio d’inizio a Birmingham, in Inghilterra, √® fissato per le 12:30 ET. Il City √® il favorito di -330 (rischiare $ 330 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Manchester City vs. Aston Villa da Caesars Sportsbook. Villa sono i +900 sfavoriti, un pareggio regolamentare ha un prezzo di +440 e l’over/under per i goal totali segnati √® 3,5. Prima di bloccare le tue scelte Aston Villa vs. Manchester City, assicurati di controllare le previsioni della Premier League inglese dal comprovato insider del calcio Martin Green.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate. Green ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18, ed è 9-6 nelle sue ultime 15 scelte EPL. Ha il dito sul polso del gioco in tutto il mondo.

Ora, Green ha scomposto l’incontro tra Aston Villa e Manchester City da ogni angolazione e si √® appena bloccato nelle sue scelte e previsioni della Premier League. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le scelte di Green. Ecco le linee di scommesse e le tendenze per Manchester City vs. Aston Villa:

Spread Aston Villa vs Man City: City -1,5 (-115)

Over/under Aston Villa vs Man City: 3,5 gol

Money line Aston Villa vs Man City: Villa +900, City -330, Draw +440

AV: Hanno concesso un gol in 10 partite consecutive (18 subite)

MC: Hanno segnato 38 gol nelle ultime 10 partite di campionato

Perché dovresti sostenere il Manchester City

Il City ha vinto sette partite consecutive di campionato con il Villa e non perde in nessuna competizione dal 2013 (12-1-0). Hanno perso solo una partita in trasferta la scorsa stagione (14-4-1), subendo 11 gol in 19 partite. Alla squadra mancava un chiaro punto focale in attacco la scorsa stagione, e i campioni sono semplicemente usciti e hanno ottenuto il miglior giovane giocatore del mondo. Haaland √® valso pi√Ļ che il cartellino del prezzo, segnando nove gol nelle prime cinque partite. Haaland ha segnato 62 gol in campionato in tre stagioni con Borussia Dortmunde ora ha un cast di supporto di gran lunga superiore.

Quel gruppo include Kevin De Bruyne, Phil Foden e Bernardo Silva, tra le tante, quindi potrebbe essere in linea per una stagione storica. De Bruyne e Foden hanno un gol e tre assist a testa, mentre Silva ne ha due a testa. Julian Alvarez, un’altra nuova aggiunta, ha segnato due gol mercoled√¨ al suo primo inizio.

Perch√© dovresti sostenere l’Aston Villa

I Villans avranno bisogno di una spinta dal pubblico e dalla disperazione che Gerrard sta sicuramente sottolineando. Il City ha una partita di Champions League mercoled√¨ e, sebbene abbiano sicuramente una certa profondit√†, potrebbero non tirare fuori i loro migliori 11 da titolare. Villa ha anche minacciato seriamente il regno del titolo del City la scorsa stagione, poich√© ha preso un vantaggio per 2-0 al 76¬į minuto prima di un Ritorno monumentale della citt√†. Mattia Cash e Philippe Coutinho ha segnato i gol in quello, e rimangono in un cast familiare di Villa che include anche Danny Ings, Leon Bailey e Ollie Watkins.

L’attacco di Villa √® in buone mani e John McGinn e Jacob Ramsey forniscono un solido supporto a centrocampo. Douglas Luiz ha segnato direttamente su calcio d’angolo nella sconfitta dell’Arsenal e potrebbe anche guadagnare un cenno di partenza. Watkins ha un gol e due assist mentre Ings ed Emi Buendia hanno segnato una volta ciascuno, ma dovrebbero trovare la rete pi√Ļ spesso.

Come scegliere tra Aston Villa e Manchester City

