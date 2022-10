Pronostico Manchester City-Liverpool, quote: scelte della Premier League inglese, migliori scommesse per il 16 ottobre 2022

Liverpool cercherà di vincere il terzo consecutivo contro Manchester City quando domenica ospiteranno i campioni in carica della lega in una partita della Premier League inglese. I Reds (2-4-2) hanno sconfitto il City nelle semifinali di FA Cup e Community Shield e la scorsa stagione le squadre hanno pareggiato 2-2 in entrambi gli incontri di campionato. Ma ora i Reds siedono al decimo posto nella classifica della Premier League e hanno perso 3-2 contro la capolista Arsenale domenica scorsa. Il Man City (7-2-0) è l’unica squadra imbattuta in campionato, ma è un punto dietro i Gunners in classifica. I Citizens hanno vinto 4-0 contro Southampton sabato scorso. Entrambe le squadre erano in azione in Champions League infrasettimanale, con il Liverpool schiacciato Rangers 7-1 mentre il City ha fatto riposare alcuni giocatori chiave nello 0-0 contro il Copenaghen.

Il calcio d'inizio a Liverpool, in Inghilterra, è fissato per le 11:30 ET. Caesars Sportsbook elenca il Man City come il favorito di -113 (rischiando $ 113 per vincere $ 100) nelle sue ultime quote Liverpool vs Manchester City. Il Liverpool è sfavorito di +275, un pareggio ha un prezzo di +285 e l'over/under per i goal totali è 3,5.

Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Liverpool vs Man City:

Spread Liverpool-Man City: City -0,5 (-125)

Over/under Liverpool vs Man City: 3,5 gol

Linea di denaro Liverpool vs Man City: Liverpool +275, City -113, Draw +285

Liverpool: ha subito sei gol nelle ultime due partite di campionato.

Man City: hanno segnato almeno due gol in 18 delle ultime 19 partite EPL.

Perché dovresti sostenere il Manchester City

I Citizens hanno aggiunto il giocatore più ambito al mondo a una squadra che era già dominante e potrebbe causare un sacco di problemi alla linea di fondo in difficoltà del Liverpool. Erling Haaland ha un ritmo record, segnando 15 gol in nove partite di campionato, ha saltato la partita di mercoledì e sarà uno dei giocatori più freschi in campo. Il City segna più di 3,5 gol a partita e il loro differenziale più-24 è di 11 gol migliore di qualsiasi altra squadra. Affrontano una squadra del Liverpool che sta producendo 1,5 per gara e i Reds stanno permettendo a 43,5 dei tiri degli avversari di colpire il bersaglio, il punteggio peggiore del campionato.

Haaland ha un sacco di supporto, con artisti del calibro di Kevin de Bruyne, Phil Foden e Bernardo Silva tutti capaci delle loro esibizioni elettrizzanti. De Bruyne guida il campionato con nove assist, Foden ha sei gol e quattro assist e Silva ha segnato due gol e realizzato quattro gol. Il City è anche tra i migliori del campionato in difesa, con nove gol e 19 tiri in porta. Portiere stellare Ederson ha un record di cinque reti inviolate. Il Liverpool ha vinto solo uno degli ultimi otto incontri di campionato tra le squadre (1-3-4) e il City li ha superati 23-12 nei due incontri EPL della scorsa stagione.

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds dovrebbero avere un po’ di fiducia dopo la sconfitta dei Rangers e Mohamed Salah ha fatto una tripletta nella partita di mercoledì. Il fuoriclasse egiziano inizia lentamente il campionato, segnando due gol e realizzando tre gol. Ma ha condiviso il vantaggio in campionato con 23 gol la scorsa stagione e cercherà di assicurarsi che il suo breakout EPL arrivi contro un grande rivale. Roberto Firmino ha segnato due gol e Darwin Nunez ne ha avuto uno quando il Liverpool ha battuto i Rangers 20-7 (9-2 in porta). Firmino e Nunez hanno segnato anche la scorsa settimana contro l’Arsenal quando i Reds hanno tenuto la palla per il 56% della partita.

Il City non permette molti tiri, ma questo potrebbe togliere un po’ di vantaggio a Ederson in rete. Il fuoriclasse brasiliano ha parato meno del 58% dei tiri affrontati, quindi se i Reds riescono a trovare il bersaglio potrebbero avere successo. Il Liverpool ha concesso il terzo minor numero di tiri (69) e tentativi in ​​porta (30) e ha anche un portiere fuoriclasse. Alissonun compagno di squadra di Ederson con il Brasile Nazionale, ha una percentuale di salvataggio del 66,7 e cercherà di superare il suo connazionale. Il Liverpool è imbattuto nelle ultime 27 partite EPL (20-7-0) ad Anfield, con un vantaggio di 71-16 nei gol.

