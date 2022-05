Pronostico Manchester City-Aston Villa, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 22 maggio

Manchester City cercherà di segnare un’enfatica vittoria casalinga per assicurarsi il suo secondo titolo consecutivo di Premier League inglese domenica quando ospiterà Aston Villa. Il City (28-6-3) è sopravvissuto a uno spavento lo scorso fine settimana contro il West Ham per gestire un pareggio per 2-2. Questo lo porta all’ultima giornata della stagione con un punto di vantaggio sul Liverpool, con i Reds pronti ad affrontare i Wolves alla stessa ora domenica. Una vittoria del City assicurerebbe il titolo, quindi Pep Guardiola lancerà tutte le sue risorse ai Villans, che hanno poco per cui giocare a parte l’orgoglio. Villa (13-6-18) è al 14° posto in classifica Premier League, ma ha alcuni attaccanti pericolosi e punta a tirare fuori una grande sorpresa.

Il calcio d'inizio è fissato per le 11:00 ET all'Etihad Stadium di Manchester, in Inghilterra. Caesars Sportsbook elenca Man City come il favorito -600 (rischiare $ 600 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Manchester City contro Aston Villa. Villa è un perdente di +1600, un pareggio è di +650 e l'over-under per i gol totali segnati 3,5.

Spread Man City-Aston Villa: City -2,5 (+120)

Over-under Man City-Aston Villa: 3,5 gol

Money line Man City vs. Aston Villa: City -600, Aston Villa +1600, Draw +650

Città dell’uomo: Phil Foden ha 24 gol in 96 partite in carriera con la squadra.

ha 24 gol in 96 partite in carriera con la squadra. Villa: Ollie Watkins ha gol a doppia cifra in sei stagioni consecutive per club.

Perché dovresti sostenere il Manchester City

I Citizens cercheranno disperatamente di vincere un po’ di gloria dopo essere caduti nelle semifinali di FA Cup e Champions League. È stata una lunga stagione, ma in realtà arrivano più riposati. Hanno giocato fino al sorteggio con il West Ham domenica scorsa, mentre Villa ha giocato una partita di recupero con Burnley di giovedì. Ciò significa che il City avrà il suo completo di stelle e ci sono molte tra cui Guardiola tra cui scegliere. Kevin De Bruyne è stato appena nominato EPL Player of the Year per la seconda volta venerdì e ha segnato 15 gol in questa stagione, nove dei quali all’Etihad.

Il centrocampista stellare gioca anche un ruolo importante nella formazione dei suoi compagni di squadra, segnando sette assist e guidando il campionato in azioni di creazione di tiri a partita (5,54). Fa piacere ai giocatori di talento Raheem Sterling (13 gol), Riad Mahrez (11) e Phil Foden (nove) ancora meglio. Il City non perde contro l’Aston Villa dal 2013, andando 11-1-0 in tutte le competizioni, e ha superato i Villans 11-0 nelle ultime tre in casa. I Citizens sono più-42 nella differenza reti in casa in questa stagione, mentre Villa ha 10 sconfitte in trasferta, al quarto posto nella classifica EPL. Il City effettua in media altri sei tiri in porta a partita.

Perché dovresti sostenere l’Aston Villa

I Villans non hanno nulla da perdere e il City dovrà affrontare tutta la pressione, perché ha bisogno di ottenere un risultato per avere qualcosa da mostrare per la sua stagione forte. Gestore della villa Steven Gerrard è stato il capitano del Liverpool per molti anni durante i suoi giorni da giocatore e farà tutto il possibile per aiutare il suo ex club con un risultato. Sarà anche ansioso di uscire con una nota alta dopo essere andato 10-5-11 in 26 partite da quando è subentrato. Villa ha dominato giovedì contro Burnley, tenendo la palla per il 72% della partita e sparando 22 tiri (nove in porta), ma non è riuscita a ottenere un gol vincente e si è accontentata di un pareggio per 1-1.

Emiliano Buendia ha segnato il pareggio nella partita di giovedì regalandogli quattro gol in questa stagione. Condivide anche il comando della squadra negli assist con Danny Ings. Ollie Watkins e Ings sono il cuore dell’attacco, con Watkins in testa alla squadra con 11 gol e Ings che ne lancia sette. Jacob Ramsey ha segnato sei gol. Potrebbero approfittare di una difesa del City che è stata sballata a fine stagione. Watkins ha effettuato 76 tiri, mettendone 31 in porta (41%). Villa ha concesso 450 tiri in questa stagione, ma solo 140 sono andati in porta e il portiere Emiliano Martinez ha 11 reti inviolate.

Come scegliere tra Manchester City e Aston Villa

