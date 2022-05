Pronostico Liverpool vs Tottenham, quote, linea: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 7 maggio

È una partita fondamentale per entrambe le parti quando Liverpool sabato ad Anfield, ospiterà il Tottenham in una partita della Premier League inglese. I Reds (25-7-2) restano sulla strada per un potenziale quadruplo, ma sono in testa Manchester City di un punto nella classifica della Premier League con quattro partite rimaste. Il City affronterà il Newcastle domenica, quindi il Liverpool sa che non può sbagliare. Gli Spurs (19-4-11) stanno finendo il tempo per entrare tra i primi quattro e guadagnare un posto in Champions League per la prossima stagione. Sono al quinto posto, due punti dietro Arsenaleentrando nel fine settimana.

Il calcio d’inizio a Liverpool, in Inghilterra, è fissato per le 14:45 ET. Il Liverpool è il favorito di -230 (rischia $ 230 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Liverpool vs. Tottenham dal Caesars Sportsbook, con Spurs il perdente di +600. Un pareggio ha un prezzo di +370 e l’over-under per il totale dei gol segnati è fissato a 3,5. Prima di bloccare le tue scelte Tottenham vs Liverpool, devi vedere cosa ha da dire Martin Green.

Green ha generato quasi $ 36.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Tottenham vs Liverpool:

Spread Liverpool-Tottenham: Liverpool -1,5 (+115)

Over-under Liverpool-Tottenham: 3,5 gol

Risparmio Liverpool-Tottenham: Liverpool +230, Tottenham +600, Pareggio +370

LIV: Il Liverpool ha superato i suoi avversari 25-3 nelle ultime 10 partite di campionato, con otto reti inviolate

TOT: il Tottenham ha concesso più gol solo una volta nelle ultime 10 partite EPL (consentendone sette in totale)

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds sono stati dietro la migliore combinazione di gol e difesa del campionato. Hanno una differenza reti EPL-best plus-64, il capocannoniere della lega e uno dei suoi migliori portieri. Il Liverpool ha perso una volta negli ultimi 20 incontri con gli Spurs, rimanendo imbattuto negli ultimi nove (7-2-0). Ha segnato almeno due gol in otto di quelle partite. I Reds sono imbattuti in casa in questa stagione (14-3-0), segnando 45 dei loro 86 gol in campionato mentre ne hanno presi sette. Non hanno perso una partita di campionato dal 28 dicembre, una battuta d’arresto per 1-0 contro il Leicester City.

L’attacco è guidato da Mohamed Salah, che guida la Premier League sia nei gol (22) che negli assist (13), ma ci sono numerose altre opzioni. Luis Diazche è venuto da Porto a gennaio, ha segnato 21 gol in tutte le competizioni in questa stagione. Diogo Jota ha 15 gol in campionato ed è probabile che giocheranno un ruolo più importante per gli stanchi Reds sabato, mentre Sadio Mane ne ha 14. Portiere Alisson guida il campionato con 20 reti inviolate e ha una percentuale di salvataggio di 75,9.

Perché dovresti sostenere il Tottenham

Il Tottenham ha pareggiato 2-2 nell’ultimo incontro dietro i gol di Harry Kane e Figlio Heung-min. Gli Spurs sono 5-1-1 nelle ultime sette partite, superando gli avversari 20-4. Kane ha segnato 21 gol in tutte le competizioni, mentre Son ne ha di più in EPL con 19. Gli Spurs hanno il talento offensivo per trarre vantaggio da una squadra del Liverpool affaticata dalla ricerca del quadruplo, con ogni partita un must -vincere e la squadra che va all-out in ognuno di essi.

Il Liverpool ha effettuato 200 tiri in più rispetto al Tottenham in questa stagione, ma gli Spurs sono stati molto più efficienti, mettendone solo 57 in meno in rete. Il loro tasso del 37,4% di tentativi in ​​porta è il migliore del campionato. Hanno anche concesso solo 124 tiri in porta nelle 34 partite, con il loro 27,7% il secondo miglior punteggio in campionato. Se i Reds hanno colpito nel segno, dovranno superare il portiere e il capitano della squadra Hugo Llorische ha salvato il 71% dei tentativi e ha 13 reti inviolate.

Come scegliere tra Liverpool e Tottenham

