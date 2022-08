Pronostico Liverpool vs Newcastle, quote: l’esperto di calcio rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 31 agosto

Liverpool cercherà di cavalcare lo slancio mercoledì quando ospiterà sorprendente Newcastle United in una partita della Premier League inglese 2022-23 ad Anfield. Il Liverpool (1-2-1) è rimbalzato da una schiacciante sconfitta per 2-1 contro Manchester United lunedì scorso per instradamento Bournemouth Sabato 9-0. La vittoria ha pareggiato il record per il più grande nella storia della Premier League e dovrebbe avere i padroni di casa traboccanti di fiducia. Ne avranno bisogno contro una squadra del Newcastle che deve ancora perdere. I Magpies (1-3-0) sono entrati nella settimana settima nella classifica EPL, due punti e un punto di vantaggio sui Reds. Hanno dominato i Wolves domenica ma sono riusciti solo a pareggiare 1-1. Era la loro terza partita consecutiva in campionato dopo aver aperto con una vittoria per 2-0 contro la neopromossa Foresta di Nottingham. Il Liverpool ha vinto entrambi gli incontri tra queste squadre la scorsa stagione, 3-1 ad Anfield e 1-0 al St. James’ Park.

Il calcio d’inizio è fissato per le 15:00 ET a Liverpool, in Inghilterra. Caesars Sportsbook elenca il Liverpool come il favorito -370 (rischiare $ 370 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Liverpool vs Newcastle. Il Newcastle è elencato come il perdente di +1000, un pareggio regolamentare a +475 e l’over/under per i gol totali segnati a 3,5. Prima di fare qualsiasi scelta tra Newcastle e Liverpool, assicurati di controllare le previsioni della Premier League inglese dall’esperto di calcio di SportsLine Martin Green.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate. Green ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18, ed è 9-7 nelle sue ultime 16 scelte EPL. Ha il dito sul polso del gioco in tutto il mondo.

Ora, Green ha analizzato la partita Liverpool-Newcastle da ogni angolazione e ha appena bloccato le sue scelte e le sue previsioni EPL. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le sue scelte. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Newcastle vs Liverpool:

Spread Liverpool vs Newcastle: Liverpool -1,5 (-135)

Liverpool vs Newcastle over/under: 3,5 gol

Linea di denaro Liverpool vs Newcastle: Liverpool -370, Newcastle +1000, Draw +475

LIV: I Reds hanno superato il Newcastle 65-21 durante la loro serie di 26 vittorie consecutive in casa

NOVITÀ: i Magpies hanno segnato 12 gol nelle ultime 12 partite, otto a Manchester City

Scelte Liverpool vs Newcastle: guarda le scelte qui.

Perché dovresti sostenere il Liverpool

L’enorme vittoria nel fine settimana potrebbe spronare i Reds a fare una bella corsa, visto che sono ancora in ottima forma su entrambe le estremità. Sono 21-5-0 nelle ultime 26 partite casalinghe con il Newcastle e non hanno perso contro i Magpies dal 2015 (7-4-0). Guidano la Premier League nei tiri in porta (24) e sono secondi nei tentativi complessivi (71). Il Newcastle ha concesso 50 tiri, che si collocano al centro del campionato, ma ne hanno visti 20 colpire il bersaglio, il terzo in assoluto nella EPL. Potrebbe essere un vero problema contro una squadra del Liverpool che ha messo in rete 12 su 19 durante il fine settimana.

I Reds saranno motivati ​​a tornare in corsa dopo l’emozionante gara dell’anno scorso, quando erano a un punto dal titolo. Sono state l’unica squadra ad essere imbattuta in casa la scorsa stagione e sono 16-5-0 ad Anfield dall’inizio di quella stagione. Hanno un vantaggio di 59-10 in casa in quell’intervallo. Luis DIaz e Roberto Firmino ciascuno ha segnato due gol sabato e sarà raggiunto al vertice da Mohamed Salah, il co-vincitore della Scarpa d’Oro la scorsa stagione con 23 gol.

Perché dovresti sostenere il Newcastle

I Magpies arrivano con alcuni problemi di infortunio, il che non è l’ideale. Allan Saint Maximin, che ha segnato sei gol e sette assist dall’inizio della scorsa stagione, è probabile che sia fuori per un infortunio al tendine del ginocchio. Ma la squadra ha investito in talento e profondità e ha segnato il miglior punteggio nel 2021-22 Callum Wilson è salutare. Ha segnato due gol in questa stagione dopo averne segnati otto nella stagione precedente. La squadra spera anche di avere un nuovo acquisto Alessandro Isak registrato in tempo per giocare. L’attaccante svedese ha segnato 32 gol nelle ultime tre stagioni con Real Sociedad nella Liga.

Difensore Sven Botman è stato portato per unirsi a Fabian Schar nel mezzo della linea di fondo, e Nick Papa è stato aggiunto per fornire stabilità nella rete. I Magpies dovrebbero iniziare a dirigere più tiri lontano dal bersaglio, ma finora Pope è stato all’altezza del compito. Ha parato l’80 percento dei tiri che ha affrontato (15 su 20) dopo aver segnato il 74,9 percento in cinque stagioni con Burnley.

Come scegliere tra Liverpool e Newcastle

Green ha esaminato la partita Newcastle-Liverpool da ogni angolazione e si sta appoggiando sul totale dei goal. Fornisce anche le sue tre migliori scommesse sicure, incluso un giocatore che segna, e ha una ripartizione completa della partita. Sta solo condividendo le sue ambite scelte della Premier League qui.

Quindi, chi vince il Liverpool contro il Newcastle mercoledì? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per Newcastle vs Liverpool, tutte dall’esperto di calcio europeo che ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori nelle ultime quattro stagioni, e scoprilo.