Pronostico Liverpool vs. Manchester United: streaming live della Premier League, canale TV, come guardare online, quote

Il Liverpool ha la possibilità di salire in vetta alla Premier League martedì quando ospiterà il Manchester United. Le due rivali si ritrovano così tanto in gioco, perché ai Reds basta solo un punto per passare primi. Anche se ciò vedrà il City avere una partita in mano, il Liverpool ha bisogno di una vittoria per esercitare pressione sui rivali per il titolo prima della partita contro il Brighton di domenica. Per lo United, sono quattro punti indietro rispetto al quarto posto ea breve distanza dalla qualificazione alla Champions League. La tripletta di Cristiano Ronaldo contro il Norwich li ha tenuti saldamente in corsa, ma avranno bisogno di altri per farsi avanti questo si siederà fuori dopo annunciando la tragica morte del suo gemello lunedì.

Ecco le nostre trame, come guardare la partita e altro ancora:

Come guardare e quote

Data: Martedì 19 aprile | Tempo: 15:00 ET

Posizione: Anfield — Liverpool, Regno Unito

TV: Stati Uniti | Trasmissione in diretta: fuboTV (prova gratis)

Probabilità: Liverpool -255; Disegna +390; Man United +675 (tramite Caesars Sportsbook)

Trame

Liverpool: Jordan Henderson, Diogo Jota e Joel Matip non sono stati tutti presenti nella semifinale di FA Cup contro il Manchester City, il che significa che sono freschi e pronti per questa. Mentre Luis Diaz è stata una gradita aggiunta al club, resta l’aspettativa che Jota inizi insieme a Mohamed Salah e Sadio Mane in attacco. Dovrebbe essere un XI titolare familiare delle ultime settimane con il club ancora vivo in tre competizioni.

Manchester United: Molti gli infortuni per i Red Devils, tra cui Raphael Varane, Scott McTominary, Luke Shaw, Fred e altri. Victor Lindelof probabilmente inizia al fianco di Harry Maguire in fondo, mentre Marcus Rashford e Jadon Sancho potrebbero ottenere un’altra corsa dopo la vittoria sul Norwich. Ma se la squadra gioca in modo incoerente come ha fatto in questo, potrebbe essere finita entro l’intervallo. Lo United ha bisogno di una prestazione speciale qui per ottenere anche solo un punto.

Predizione

I Reds schiacciano i Red Devils con un imponente vantaggio di 3-0 mentre l’UCL dello United spera di prendere un colpo. Scegliere: Liverpool 3, Manchester United 1