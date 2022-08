Pronostico Liverpool vs. Crystal Palace, quote: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese 2022 per il 15 agosto

Liverpool host Palazzo di cristallo lunedì ad Anfield in un incontro di squadre che cercano la prima vittoria della Premier League inglese 2022-23. I Reds cercheranno di ottenere il massimo dei punti dopo un deludente 2-2 con cui Fulham sulla strada a Craven Cottage sabato scorso. Sanno che non possono permettersi di farlo di nuovo, poiché quest’anno è prevista un’altra feroce battaglia per lo scudetto. Manchester City ha superato di un punto il Liverpool per vincere la corona dell’anno scorso, quindi i Reds affrontano la cosa più vicina a uno scenario da non perdere che può esserci all’inizio della stagione. Vittoria per 4-0 del City Bournemouth sabato si porta sul 2-0-0 con un differenziale reti di +6. Gli Eagles hanno dato il via alla stagione della Premier League con un incontro di venerdì contro Arsenale il 5 agosto. I Gunners, che sperano di essere in corsa in cima alla classifica, hanno vinto 2-0 a Selhurst Park. Non diventa più facile questa settimana per Palace, ma manager Patrizio Vieira ha iniziato a cambiare le cose con una squadra che è arrivata 12a nella classifica della Premier League nel 2021-22.

Il calcio d’inizio è fissato per le 15:00 ET a Liverpool, in Inghilterra. Caesars Sportsbook elenca il Liverpool come il favorito a -470 (rischiando $ 470 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle sue ultime quote Liverpool contro Crystal Palace. Palace è il perdente di +1400, un pareggio regolamentare ha un prezzo di +525 e l’over/under per il totale dei gol segnati è fissato a 3,5. Prima di bloccare qualsiasi scelta tra Crystal Palace e Liverpool, devi vedere le previsioni della Premier League inglese dal comprovato insider del calcio Martin Green.

Dopo aver lavorato nel settore delle scommesse sportive per diversi anni, Green è diventato uno scrittore sportivo professionista e handicapper e ha coperto il gioco in tutto il mondo. Da allora, le sue scelte calcistiche europee sono state straordinariamente accurate. Green ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori dalla stagione 2017-18 e ha il polso del gioco in tutto il mondo.

Ora, Green ha analizzato Liverpool vs. Crystal Palace da ogni angolazione e si è limitato a bloccare le sue scelte e le sue previsioni. Puoi andare su SportsLine ora per vedere le scelte di Green. Ecco le linee di scommessa e le tendenze per Crystal Palace vs. Liverpool:

Spread Liverpool-Crystal Palace: Liverpool -1,5 (-150)

Over/under Liverpool-Crystal Palace: 3,5 gol

Linea di denaro Liverpool vs. Crystal Palace: Liverpool -470, Crystal Palace +1400, Draw +525

LIV: Il Liverpool ha segnato 46 gol nelle ultime 20 partite di campionato.

CP: Il Crystal Palace ha subito 17 gol nelle ultime 20 partite EPL.

Scelte Liverpool vs. Crystal Palace: guarda le scelte qui

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds hanno dominato il Crystal Palace ed è stato quasi impossibile da battere ad Anfield. Sono andati 15-4-0 in casa in campionato la scorsa stagione, segnando 49 gol subendone solo nove. Otto delle 12 sconfitte del Palace sono arrivate fuori casa nel 2021-22 e non hanno battuto il Liverpool negli ultimi 10 incontri. I Reds hanno superato gli Eagles 15-1 nelle quattro vittorie delle ultime due stagioni. Il Liverpool ha segnato 44 gol in più nel corso della scorsa stagione – si è classificato secondo nella EPL con 94 – e ne ha subiti 20 in meno.

Il Liverpool sulla carta è migliore dell’anno scorso, con Luis Diaz e Darwin Nunez si uniscono a un attacco guidato da Mohamed Salah. Salah ha pareggiato per la maggior parte dei gol in campionato con 23. Nunez, che ha firmato quest’estate, ne aveva 26 per Benfica nel 2021-22, mentre il trasferimento di gennaio Diaz ha segnato 18 gol con Porto e i rossi. La difesa del Liverpool, guidata da Virgil Van Dijk, sarà ansiosa di recuperare una rara settimana di riposo. Il Liverpool ha concesso otto tiri a partita la scorsa stagione, il secondo meno in campionato. Ha fruttato nove contro il Fulham, ma ha concesso due gol sui tre tentativi che erano in porta.

Perché dovresti sostenere Crystal Palace

Vieira senza dubbio ha prestato molta attenzione alle difficoltà del Liverpool sulla linea di fondo la scorsa settimana e ha alcuni attaccanti che possono sfruttare i punti deboli. Aleksandar Mitrovic ha segnato entrambi i gol per il Fulham la scorsa settimana, pareggiando un rigore di Van Dijk e battendo Trento Alexander-Arnold su un’intestazione. Gli Eagles non hanno un giocatore con la fisicità di Mitrovic, ma hanno giocatori con molto ritmo che possono sfruttare gli sbalzi. Wilfried Zaha (14 gol nel 2021-22), Odsonne Edouard (sei), Jean-Philippe Mateta (cinque) e Jordan Ayew (tre) tutti sono in grado di creare problemi.

Eberechi Eze ha segnato un gol e un assist in sei partenze con il Palace la scorsa stagione, e ha avuto una mano in quattro gol in cinque partite durante la preseason. Gli Eagles avevano effettivamente il vantaggio in possesso palla (57% a 43) e hanno eguagliato i 10 tiri dell’Arsenal e due in porta la scorsa settimana. Sono andati 3-1-1 nelle ultime cinque partite della stagione 2021-22, quindi il Liverpool dovrà essere al top del suo gioco, specialmente nel back-end. I Reds hanno subito gol nelle ultime cinque partite dell’EPL, quindi se Palace riuscisse a salire sul tabellone in anticipo, alleverebbe la pressione sulla difesa.

Come fare scelte tra Crystal Palace e Liverpool

Green ha esaminato la partita Crystal Palace-Liverpool da ogni angolazione e si sta sporgendo sul totale dei gol. Fornisce anche le sue due migliori scommesse sicure e un’analisi completa della partita. Sta solo condividendo quelle scelte qui.

Chi vincerà il Liverpool contro il Crystal Palace lunedì? E dove si trova tutto il valore delle scommesse? Visita subito SportsLine per vedere le migliori scommesse per Crystal Palace vs. Liverpool, tutte dall’esperto di calcio europeo che ha generato quasi $ 35.000 per $ 100 scommettitori nelle ultime quattro stagioni, e scoprilo.