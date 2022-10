Pronostico Liverpool vs Brighton, quote, linea: l’esperto rivela le scelte della Premier League inglese per il 1 ottobre 2022

Liverpool sperano che la pausa internazionale abbia cancellato le brutte vibrazioni mentre si preparano a ospitare il Brighton & Hove Albion in una partita della Premier League inglese sabato. Il secondo classificato del campionato 2021-22 ha sconfitto il campione Manchester City 3-1 in FA Community Shield poco prima dell’inizio della stagione della Premier League. Poi i Reds (2-3-1) sono rimasti senza vittorie nelle prime tre gare, ma sembravano rimettersi in carreggiata prima dell’intervallo. Sono imbattuti nelle ultime tre, ma sono ottavi in ​​classifica e non sono stati così dominanti come lo erano la scorsa stagione. Potrebbe non essere una buona notizia contro il Brighton (4-1-1), che è un sorprendente quarto e ha avuto recentemente un successo insolito contro i Reds. I Seagulls non giocano dal 4 settembre e l’ultima partita di campionato del Liverpool è stata il 3 settembre. Da allora i Reds hanno giocato due partite di Champions League, l’ultima il 17 settembre.

Il calcio d'inizio ad Anfield a Liverpool, in Inghilterra, è fissato per le 10:00 ET. Il Liverpool è un favorito di -270 (rischia $ 270 per vincere $ 100) sulla linea del denaro di 90 minuti nelle ultime quote Liverpool vs. Brighton da Caesars Sportsbook. Il Brighton è un perdente di +700, un pareggio ha un prezzo di +400 e l'Over/Under per i gol totali segnati è 2,5.

Spread Liverpool-Brighton: Liverpool -1,5 (-105)

Liverpool vs Brighton Over/Under: 2,5 gol

Linea di denaro Liverpool vs. Brighton: Liverpool -270, Brighton +700, Draw +400

LVP: I Reds sono imbattuti (20-6-0) nelle ultime 26 partite casalinghe dell’EPL

BRT: I Seagulls hanno segnato almeno due gol in otto delle ultime 12 partite

Perché dovresti sostenere il Liverpool

I Reds hanno dimostrato di poter ancora sopraffare gli avversari quando battono Bournemouth 9-0 il 27 agosto. Luis Diaz e Roberto Firmino entrambi hanno segnato due gol in quella partita e fanno parte di quello che dovrebbe essere un attacco devastante. Mohamed Salah, che ha condiviso il vantaggio dell’EPL con 23 gol la scorsa stagione, inizia lentamente ma rimane il fulcro dell’attacco. Ha due gol e due assist, ma è fuori dal ritmo torrido che aveva stabilito l’anno scorso e dovrebbe fare una partita di breakout.

Diaz si è unito alla squadra durante la finestra di mercato invernale e Darwin Nunez è stato aggiunto questa estate, quindi l’attacco è in buone mani. Il difensore resta nelle abili mani del portiere brasiliano Alisson, che ha una percentuale di salvataggio del 72,2. Il Liverpool tiene palla per quasi il 70% delle partite, mentre il Brighton è al 50%, quindi dovrebbe essere in grado di trovare opportunità . I Reds guidano la classifica di tiri con 118, 39 in più dei Gabbiani.

Perché dovresti sostenere Brighton

I Seagulls arrivano sapendo di aver avuto successo contro i Reds negli ultimi due anni. Ha perso solo una volta negli ultimi quattro incontri (1-2-1) e ha ottenuto una famosa vittoria per 1-0 ad Anfield durante la stagione 2020-21. Il Brighton ha vinto con un’eccellente difesa, anche se è riuscito a sbaragliare Leicester City 5-2 nell’ultima partita del 4 settembre. Hanno segnato cinque gol in sei partite. Quattro di questi sono arrivati ​​nelle ultime due partite, ma prima di allora hanno avuto la porta inviolata per quattro volte consecutive in tutte le competizioni. Ne hanno vinte due e ne hanno persa una per strada.

Il Brighton non gioca da quasi un mese, quindi dovrebbe essere ben riposato. Nel frattempo, il Liverpool aveva a che fare con la Champions League e il dovere internazionale per diversi giocatori di spicco. I Seagulls hanno concesso 17 tiri in porta, il secondo meno in campionato, e solo tre dei gol subiti sono arrivati ​​durante la corsa (due autogol). Portiere Roberto Sanchez è secondo nell’EPL con tre reti inviolate ed è nono con una percentuale di salvataggio di 70,7.

