Pronostico Lille OSC vs Chelsea: streaming live della Champions League, canale TV, guarda online, quote, ora di inizio

Il Chelsea ha due gol di vantaggio nella Francia settentrionale per affrontare il Lille OSC mercoledì nel ritorno degli ottavi di UEFA Champions League con il futuro del club della Premier League in sospeso a causa del processo di vendita in corso. I detentori del titolo sono forti favoriti per raggiungere i quarti di finale, ma la situazione finanziaria dei Blues ha sollevato dubbi sul fatto che saranno effettivamente in grado di competere nei quarti di finale se dovessero arrivarci.

Ecco come guardare la partita e cosa sapere:

Il palinsesto di mercoledì

Desideri una copertura ancora maggiore del gioco mondiale? Ascolta sotto e segui ¡Qué Golazo! Un podcast di calcio quotidiano della CBS dove ti portiamo oltre il campo e in giro per il mondo per commenti, anteprime, riepiloghi e altro ancora.

Visualizzazione delle informazioni

Data: mercoledì 16 marzo | Volta: 16:00 ET

Posizione: Stade Pierre Mauroy — Lille, Francia

TV e live streaming: Sommo+

Probabilità: Lilla +320; Pesca +250; Chelsea -118 (tramite Caesars Sportsbook)

Notizie di squadra

Lilla: Renato Sanches salterà infortunato ma Benjamin Andre dovrebbe rientrare dalla malattia.

Chelsea: Ben Chilwell è fuori ma Cesar Azpilicueta dovrebbe rientrare mentre Reece James e Callum Hudson-Odoi dovrebbero saltare.

Trame

Lilla: Due vittorie e un pareggio dalla sconfitta all’andata a Londra ha spinto gli uomini di Jocelyn Gourvennec al culmine dei posti europei in Ligue 1 e dovrebbero essere in grado di portare avanti quella forma se dovessero abbandonare l’Europa qui, come previsto. Avanzare sarebbe enorme, ma l’infortunio prematuro di Sanches sta già testando la profondità della squadra e Les Dogues avrà bisogno di distrazioni minime per assicurarsi che rimangano sulla fase continentale la prossima stagione.

Chelsea: A parte la finale di Coppa EFL persa ai rigori contro il Liverpool, gli uomini di Thomas Tuchel hanno tenuto duro sin dalla notizia della loro vendita imminente ha rotto con tre vittorie consecutive in Premier League per sedersi al terzo posto in classifica. C’è, tuttavia, una situazione disordinata con il Middlesbrough che si sta sviluppando in vista dello scontro di FA Cup di questo fine settimana.

Predizione

Cerca LOSC per fare una buona prova, ma i campioni in carica per uscire in cima. Se i Blues fossero sembrati un po’ traballanti, ci sarebbe stato un ribaltamento nelle carte. Invece, Tuchel ei suoi giocatori dovrebbero marciare. Scegliere: Lille 1, Chelsea 2.